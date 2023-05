Jee Le Zaraa: Reema Kagti révèle quand le tournage de Priyanka Chopra-Alia Bhatt et Katrina Kaif commencera

Farhan Aktar et Zoïa Akhtarc’est Jee Le Zaraa mettant en vedette Priyanka Chopra, Alia Bhat et Katrina Kaif est l’un des films les plus attendus de l’époque. Les fans attendent avec impatience le film de voyage entièrement féminin après plus d’une décennie. Farhan a amené Dil Chahta Hai et plus tard, Zoya Akhtar a ensuite amené Zindagi Na Milegi Dobara et a conquis tous les cœurs. Depuis que les fans espèrent que le duo de frères et sœurs cinématographiques apportera un incroyable road trip entièrement féminin. Jee Le Zaraa a été annoncé il y a quelques mois. Et maintenant, il y a une mise à jour sur le même.

Quand est-ce que Jee Le Zaraa avec Priyanka Chopra, Alia Bhatt et Katrina Kaif passe sur les parquets ?

Jee Le Zaraa a déjà un énorme battage médiatique parmi les masses compte tenu des films précédemment couronnés de succès des réalisateurs, Farhan Akhtar et Zoya Akhtar. Alors que Farhan a écrit et réalisé Dil Chahta Hai avec Aamir Khan, Akshaye Khanna et Saif Ali Khan, Zoya Akhtar a réalisé et écrit le scénario aux côtés de la célèbre scénariste Reema Kagti pour Zindagi Na Milegi Zobara avec Hrithik Roshan, Farhan Akhtar et Abhay Deol. Farhan a également écrit les dialogues du film. Avec Jee Le Zaraa, il prendra la place du réalisateur tandis que Zoya et Reema aux côtés de Farhan ont écrit le scénario.

Récemment, Reema Kagti a été interrogée sur le film vedette de Priyanka Chopra, Katrina Kaif et Alia Bhatt quant au moment où le film est diffusé. Le scénariste partage que le film sortira sur les étages d’ici la fin de l’année. Elle jaillit également avec enthousiasme à l’idée d’attendre avec impatience le tournage, rapporte India Today. N’est-ce pas excitant ? Eh bien, les nouvelles sur le divertissement se déchaînent avec ces informations, car les fans attendaient le film avec impatience.

Farhan Akhtar partage des photos de la reconnaissance de Jee Le Zaraa

Il y a quelques mois, Farhan avait partagé un message, une vidéo avec une légende qui disait : « Quand ZNMD rencontre JLZ ». Zoya avait commenté le post en demandant déjà de commencer par Jee Le Zaraa. Il a déjà partagé une photo du Rajasthan, d’un désert. Alia et Katrina avaient exprimé leur excitation en même temps. Récemment, encore une fois, Farhan a partagé une photo du Rajasthan qui comprenait également Rupin Suchak et Jay Pinak Oza, DP et PD de Zee Le Zaraa.