Jee Le Zaraa : Priyanka Chopra, la raison pour laquelle le film d’Alia Bhatt et Katrina Kaif est mis sur les tablettes ?

C’est vraiment décevant et comment, le jour où les créateurs ont annoncé Jee Le Zaraaavec Alia Bhatt, Priyanka Chopraet Katrina Kaif en tant que leader, les fans étaient captivés. Mais les retards avaient conduit à une énorme déception, et maintenant une fois de plus, la nouvelle du film fait la une des journaux, et cette fois la raison serait Priyanka Chopra. Selon les derniers rapports, Pipi n’était pas très satisfait du scénario du film et celui-ci a donc été mis de côté. C’était BollywoodVie qui vous parlait en exclusivité du fait que le film avait été abandonné pendant la grossesse d’Alia Bhatt, et les rumeurs couraient également selon lesquelles Katrina Kaif attend son premier bébé, et même Priyanka Chopra avait embrassé la maternité il y a un an.

Et maintenant, d’après les derniers rapports, il semble que Priyanka Chopra ne soit pas très enthousiaste à l’idée de poursuivre le film. Une source proche de HT a révélé que Priyanka n’aimait pas le scénario et lui avait dit directement non. « La vérité est que Priyanka Chopra n’a pas aimé le scénario et a dit non. Elle était censée venir en Inde pour sa sœur. Parineeti Chopraet signe par la même occasion le contrat du film. Mais les choses n’ont pas pu avancer parce qu’il y avait des différences créatives. » Le film pourrait ne pas être réalisé pour une autre raison, car la date et l’heure du film sont dépassées et les réalisateurs doivent une fois de plus réécrire le scénario pour qu’il soit pertinent.

Cependant, Farhan Akhtar, qui allait réaliser le film, a mis fin aux spéculations plus tôt, affirmant que le film était en passe de se produire et que les rendez-vous de Priyanka les avaient mis dans le vertige. « Nous avons juste des problèmes avec les rendez-vous, et la grève des acteurs qui s’est produite a mis les rendez-vous de Priyanka dans un énorme tourbillon avec ce qui peut arriver et ce qui ne peut pas arriver, alors j’ai commencé à croire sincèrement que ce film avait désormais son propre destin. Cela arrivera quand il le faudra, nous verrons », a déclaré à Variety.

Mais il semble que le film ne se produira pas de sitôt et qu’il est destiné à ne pas être réalisé.