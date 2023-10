Jee Le Zaraa : La vraie raison du retard de Priyanka Chopra, Katrina Kaif et Alia Bhatt révélée et ce ne sont pas des problèmes de rendez-vous

Jee Le Zaraa est l’un des films dont on parle le plus avec Priyanka Chopra, Katrina Kaif et Alia Bhatt. Le film a été annoncé il y a quelques années et il a suscité beaucoup d’enthousiasme. Farhan Akhtar avec Zoya Akhtar et Reema Kagti sont en train de réaliser ce film de road trip entièrement féminin, mais il y a déjà eu beaucoup de ratés. Si Jee Le Zaraa est mis de côté ou non, Priyanka Chopra a-t-elle dit non au scénario, etc. ont fait la une des journaux ces derniers jours. Mais de nouveaux rapports révélant la véritable raison du retard ont fait surface.

Priyanka la raison pour Jee Le Zaraa avoir du retard ?

De nombreux fans ont interrogé Farhan Akhtar sur le retard de Jee Le Zaara qui est censé mettre en vedette Priyanka Chopra, Katrina Kaif et Alia Bhatt en tête. De nombreuses raisons ont été évoquées pour expliquer le retard dans la réalisation du nouveau film. Récemment, des rapports ont fait surface parlant du retrait de Priyanka Chopra de Jee Le Zaraa parce qu’elle n’aimait pas le scénario. Elle était censée venir en Inde lors du mariage de Parineeti Chopra et signer le contrat, ce qui n’a pas eu lieu. Mais ce n’est pas le cas, selon un rapport de Koimoi.com, Priyanka fait vraiment partie du film. Elle ne s’est pas retirée du projet et n’a pas non plus dit « non » au scénario.

La vraie raison pour Jee Le Zaraa être retardé révélé

Le portail d’information met en outre un frein au retard du film très attendu en révélant que le retard est dû au casting masculin. Farhan n’aurait pas pu obtenir le bon casting face aux principales dames pour Jee Le Zaraa. Et une fois qu’ils auraient été verrouillés, les dates aussi auraient été travaillées en conséquence. De plus, à propos des rumeurs selon lesquelles Priyanka rejetterait le scénario, la source indique au portail que Farhan n’a montré le scénario à aucune des dames et souhaite avoir une narration commune. Il fera de même une fois que les protagonistes masculins seront enfermés.

Farhan Akhtar va être mis de côté Jee Le Zaraa pour cette raison

Le rapport du portail d’informations sur le divertissement affirme qu’une source déclare que Farhan annulerait Jee Le Zaraa si l’un des acteurs originaux, c’est-à-dire Priyanka, Katrina ou Alia, envisage de se retirer du projet. Les rôles des trois protagonistes ont été écrits en gardant à l’esprit les trois magnifiques actrices de Bollywood, affirme le rapport. Cela devrait donc mettre fin aux spéculations ici.

Alors, en attendant, continuons à manifester que tout se met en place pour Jee Le Zaraa.