Jee Le Zaraa : Anushka Sharma refuse de remplacer Priyanka Chopra dans ce film centré sur les femmes ?

Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar est l’un des films les plus attendus. Le film mettant en vedette Priyanka Chopra, Katrina Kaif et Alia Bhatt a fait les manchettes ces derniers temps pour toutes les mauvaises raisons. Le film est poussé pour diverses raisons et la raison principale est les dates inégalées du casting. Apparemment, après un long délai, Priyanka Chopra est sortie du film et plus tôt, il a été signalé que le film avait été mis en veilleuse. Farhan Akhtar qui souhaitait un film avec trois héroïnes phares de Bollywood a mis le projet entre parenthèses. Cependant, les derniers rapports suggèrent que le réalisateur a approché Anushka Sharma pour assumer le rôle principal.

Priyanka Chopra a refusé d’être associée au film pour se concentrer sur ses projets hollywoodiens. Selon Bollywood Hungama, Anushka Sharma a refusé de prendre la place de ce dernier. Elle a refusé de faire partie de Jee Le Zaraa en invoquant des problèmes de date. Il est rapporté que l’actrice de Sui Dhaaga était enthousiasmée par l’idée d’un voyage de découverte de soi dirigé par une femme. Cependant, les délais de tournage ne correspondaient pas à son calendrier, et engager le nombre de jours demandé par Farhan n’était pas possible car elle doit équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Selon la source, l’équipe voulait que ses dates se combinent avec Katrina Kaif et Alia Bhatt et cela ne correspondait pas à son emploi du temps.

Citant des problèmes de casting, Farhan Akhtar a maintenant abandonné le projet. Le cinéaste va aussi désormais se concentrer sur sa carrière d’acteur avec la production d’Aamir Khan. Il sera la tête d’affiche du remake de la comédie sportive espagnole Campeons. Publiez qu’il poursuivra son projet de réalisateur Don 3 avec Ranveer Singh. Certes, il semble qu’il n’y ait aucune possibilité pour Je Lee Zaraa d’aller sur les planchers de si tôt. Eh bien, Farhan Akhtar, qui a réalisé et produit Dil Chahta Hai et Zindagi Na Milegi Dobara, prévoyait de faire de Jee Le Zaraa sur la même intrigue de base du voyage en voiture, mais tous les plans sont nuls.

Parlant du front de travail d’Anushka Sharma, elle sera ensuite vue dans Chakda Xpress. Le film est un drame sportif biographique sur la vie de Jhulan Goswami, joueuse de l’équipe indienne de cricket féminine. Anushka jouera le rôle principal de la joueuse de cricket qui a fait sa marque dans la politique misogyne du jeu dominé par les hommes.