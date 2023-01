Jee Le Zaraa : Alia Bhatt et Katrina Kaif ont été aperçues en train de quitter la maison de Zoya Akhtar ; voici comment les fans ont réagi [Watch Video]

Les actrices les plus populaires de Bollywood, Alia Bhatt et Katrina Kaif, ont récemment été aperçues samedi à la résidence de Zoya Akhtar à Mumbai. Alia et Katrina ont fait signe aux paps avant d’entrer dans leurs voitures respectives en sortant de la maison de Zoya. Katrina et Alia joueront toutes deux dans le réalisateur de Farhan Akhtar, Jee Le Zaraa, qui sera écrit par Zoya.

La présence de Katrina et Alia chez Zoya a laissé les fans se demander si les actrices parlaient de leur prochain film qui présente également Priyanka Chopra. Alia a enfilé une tenue entièrement noire et avait l’air super mignonne tout en gardant son look simple. Dans une autre vidéo, Katrina portait un haut blanc associé à un jean bleu et complétait son look avec une veste.

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt et Katrina Kaif –

Eh bien, les fans attendent le film avec impatience et veulent voir trois grandes actrices ensemble pour la première fois. Alia a travaillé avec Zoya dans Gully Boy, tandis que Priyanka a travaillé avec elle dans Dil Dhadakne Do et Katrina a travaillé avec Zindagi Na Milegi Dobaara.

Eh bien, l’annonce de Jee Le Zaraa a été faite en août 2021 et le film mettra en vedette Alia Bhatt, Priyanka Chopra et Katrina Kaif dans les rôles principaux. Il y a des rumeurs selon lesquelles le film parle d’un road trip. Farhan reviendra en tant que réalisateur après une décennie et son dernier film était Don 2. Avec Zoya, le film sera également écrit par Reema Kagti.

Côté travail, Alia a été vue pour la dernière fois dans Brahmastra d’Ayan Mukherji aux côtés de son mari Ranbir Kapoor. Alia est devenue la mère de Raha Kapoor qui passe du temps de qualité avec son tout-petit. Alors que Priyanka a été vue pour la dernière fois dans The Sky is Pink et que Katrina a été vue dans Phone Bhoot aux côtés d’Ishaan Khatter et de Siddhant Chaturvedi.