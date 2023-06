Jee Karda: Suhail Nayyar raconte comment lui et Tamannaah Bhatia ont tourné pour la scène intime torride

Il y a quelques jours, Tamannaah Bhatia a pris tout le monde par surprise alors que sa scène intime torride avec elle Jee Karda co-vedette Souhail Nayyar fait surface en ligne. Tamannaah était très tendance puisqu’elle s’est jusqu’à présent abstenue de se livrer à des scènes aussi explicites dans ses films ou ses séries Web. Elle a laissé ses fans sous le choc avec sa scène intime dans la série Web qui met également en vedette Aashim Gulati. Et maintenant, Suhail a ouvert la même chose dans sa récente interview. Suhail Nayyar, qui est jumelé en face de Tamannaah, a chanté les louanges de la magnifique beauté.

Suhail Nayyar renverse la mèche sur sa scène intime torride avec Tamannaah Bhatia dans Jee Karda

Tout en parlant à un portail d’informations sur le divertissement, l’acteur de Jee Karda, Suhail Nayyar, précise que la scène intime torride était le besoin de l’histoire et n’a pas été intégrée à la série Web uniquement pour attirer l’attention et les yeux sur la plate-forme. Suhail partage le fait que les scènes intimes ont été tournées de manière très esthétique et que lui et Tamannaah se sont beaucoup préparés pour la même chose. Il partage que puisque leurs personnages sont ensemble depuis plus d’une décennie, il y a un confort physique avec la personne, qu’ils ont essayé de mettre en valeur dans les scènes intimes entre leurs personnages.

Suhail Nayyar est convaincu que le public est prêt pour de telles scènes et, par conséquent, il a été inclus dans la scène, pour présenter les scénarios réels de couples réels.

Regardez la vidéo de Jee Karda partagée par Tamannaah ici :

Suhail Nayyar révèle comment lui et Tamannaah ont tourné pour la scène intime de Jee Karda

Un directeur de l’intimité était présent sur le plateau qui a fait un atelier avec lui et Tamannaah Bhatia, révèle Suhail à Pinkvilla. Il y a un processus dans lequel on apprend à connaître leur co-star, les personnages qu’ils essaieront. Les acteurs apprennent également à connaître le corps de l’autre et c’est ainsi qu’ils acceptent tous les deux le contact physique. Suhail révèle qu’il existe des exercices qui non seulement aident de telles scènes, mais certains d’entre eux font également partie de la scène.

Suhail partage qu’il s’agit d’une configuration très respectable et très sûre pour un acteur. En dehors de cela, Suhail a félicité le réalisateur Arunima Sharma et Tamannaah qui l’ont mis à l’aise tout en jouant la scène. Suhail révèle également qu’il y a eu un jour où le coordinateur de l’intimité n’était pas disponible sur le plateau et pourtant ils ont tourné pour la scène. Il attribue cela à Arunima et Tamannaah pour la façon dont ils l’ont mis à l’aise. Il pense que tout ce qu’ils ont essayé de montrer à propos de leurs personnages et de leur histoire a été à peu près atteint.