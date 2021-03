Jedward étaient les outsiders de The X Factor en 2009, mais leurs routines décalées et cette performance de Oops de Britney Spears … I Did It Again les ont rapidement vus devenir une force avec laquelle il faut compter.

Sous le mentorat de Louis Walsh – qui adorait un numéro de nouveauté – les jumeaux John et Edward Grimes ont finalement terminé à la sixième place et ont poursuivi une carrière lucrative.

Leurs deux premiers albums, Jedward et Victory, sont devenus platine en Irlande; ils ont participé deux fois au Concours Eurovision de la chanson et ont fait une menthe dans leur propre série, y compris Jedward: Let Loose, OMG! L’usine de rêve de Jedward et la grande aventure de Jedward.

Estimé à 6,5 millions de livres sterling, leurs fans incluent Robbie Williams et Ed Sheeran – pas mal pour une paire qui gagnait un peu d’argent en tant que testeurs de jeux informatiques lors de leur première audition.







Alors que de nombreux actes de X Factor ont disparu dans l’éther, Jedward, maintenant âgé de 29 ans, est resté relativement sur le radar avec des apparitions dans Celebrity Big Brother en 2011 et 2017.

Mais ce dernier a été éclipsé par la peur lorsque les garçons ont émergé à la deuxième place du vainqueur Coleen Nolan pour constater que leur père, John Snr, était dans un état critique en soins intensifs.

Le fier papa John voulait que ses fils profitent de l’expérience, alors il a décidé de ne pas leur dire, a révélé leur mère Suzannah Condron à l’époque.







«La semaine dernière a été très stressante pour la famille de Jedward», a-t-elle déclaré au Daily Star.

«John Snr a été en soins intensifs. Il a insisté pour qu’Edward et John ne soient pas informés de son état critique. «

Elle a ajouté: « Il a déclaré qu’il ne compromettrait pas leurs chances d’atteindre la finale car il y aurait eu des légions de fans déçus. »

Leur père s’est rétabli complètement de la maladie mystérieuse, mais à l’insu des fans, deux ans plus tôt, Suzannah avait également reçu un diagnostic de leucémie et d’insuffisance rénale.

Après cinq ans de traitement, elle est décédée en février 2019 alors que ses jumeaux lui tenaient la main et jouaient ses chansons préférées de Fleetwood Mac.

Dans une interview déchirante sur The Late Late Show en Irlande, les garçons ont parlé de leur chagrin et des derniers moments paisibles de leur mère.







Edward a dit: « Nous étions là quand elle est décédée et nous sommes reconnaissants d’être là – nous avons pu lui tenir la main.

« Nous avions des écouteurs pour écouter de la musique. Nous avons écouté du Fleetwood Mac et certaines de ses chansons préférées qu’elle aimait jouer. »

John a ajouté: «C’est très décourageant de penser qu’elle ne sera pas à nos mariages, elle ne sera pas là à la naissance de nos enfants, mais nous gardons toujours son esprit vivant, comme avoir des photos d’elle et raconter des histoires.

« Vous vous sentez tellement déconnecté du monde parce que la personne qui vous a gardé ancré dans le monde et vous a donné naissance est partie et maintenant vous ne savez pas où vous devriez être, ce que vous devriez faire. »

Et en hommage à leur mère, le couple a récemment rasé leurs quiffs emblématiques pour collecter 2,5 millions de livres sterling pour l’Irish Cancer Society, gloussant en prenant la tondeuse dans les cheveux l’un de l’autre sur The Late Late Show.







Edward a expliqué: «Nous espérons que tous les fonds recueillis contribueront à un avenir sans cancer, c’est une si bonne cause.

« Nous envoyons tellement de force et d’amour à tous ceux qui souffrent du cancer. »

Pendant ce temps, une source de réconfort a été leur bonne amie, l’actrice américaine Tara Reid, 44 ans, qui a noué une amitié improbable avec les garçons de la maison CBB en 2011.

Elle a joué dans la vidéo de leur chanson de 2011, Wow Oh Wow, et s’est même envolée pour l’Irlande pour vivre avec les jumeaux et leur famille pendant deux mois.







Sur un récent podcast We Hear de Page Six, ils ont expliqué: « Tara est venue en Irlande pendant deux mois et a vécu dans notre maison avec notre grand-mère avec notre famille.

« Nous lui avons montré toute l’Irlande. Notre grand-mère pensait qu’elle était Marilyn Monroe. »

Au fil des ans, ils ont voyagé partout, d’Ibiza à St Tropez et à Orlando, en Floride, et lorsque la pandémie a frappé l’année dernière, le trio a même décidé de s’enfermer ensemble dans la maison de Tara à Los Angeles.

Là, ils ont été rejoints par son petit ami Nathan Montpetit-Howard, et tandis que Tara a admis que vivre avec son autre moitié avait été difficile, elle a dit qu’avoir les garçons était une huée.







«J’ai un petit appartement, ce n’est pas facile. Vous êtes toujours face à face», dit-elle.

«Il n’y a pas eu assez de place pour nous deux, nous essayons d’en tirer le meilleur parti. Nous faisons de notre mieux.

« Maintenant, les autres gars avec qui j’ai été en quarantaine sont mes deux meilleurs amis avec qui j’ai grandi avec Jedward. »

«Fondamentalement, nous nous sommes tous rencontrés sur Celebrity Big Brother en 2011 et, fondamentalement, c’est comme la pandémie de coronovirus de Big Brother.

« Ils ont vraiment rendu cette expérience tellement meilleure que ce qu’elle aurait été pour moi. »

En ce qui concerne leur propre vie amoureuse, on pense actuellement que les deux sont célibataires.

En 2017, Edward a révélé qu’il sortait avec une suédoise appelée Sabrina. Et bien qu’ils soient heureux de partager les détails de leur vie privée, ils ont conclu un pacte pour garder leurs relations hors limites.

John a déclaré précédemment: « Nous avons eu des relations. J’ai eu deux relations à long terme qui étaient privées. Cela ne faisait pas partie de ma carrière. »

Edward a ajouté: « Nous avons eu des relations, mais cela n’a jamais été notre priorité numéro un de les mettre en valeur.

« C’est comme un mouvement de carrière que John et moi n’avons jamais été comme les autres personnes qui sont ‘oh mon Dieu, faisons le OK! Propagation, parlons-leur de la rupture, du mariage, des enfants’, ce n’était jamais nous. »