Le restaurant a fermé début août pour trois mois de rénovations avec l’architecte d’intérieur locale Sara Brignac et son cabinet Workshop 31Twelve.

Les Davis voulaient transformer l’espace en quelque chose de plus confortable où les clients pourraient rester plus longtemps, se détendre et socialiser. Certains des nouveaux détails de décoration intérieure comprennent de nouveaux sols, menuiseries, armoires, œuvres d’art et pièces antiques de la Shop House de Claire Marron.

Bien que l’intérieur ait changé, le même panneau Mid City en tuiles d’un sou accueille les clients à la caisse – un clin d’œil à l’engagement de Jed envers leur quartier.

Alors que les po-boys les plus vendus resteront la pièce maîtresse du menu, une nouvelle gamme d’entrées, de salades, de plats principaux, de desserts, de cocktails et de vins sera présentée, ainsi que des options végétariennes et sans gluten. Sally Davis a souligné que le fait de servir des plats sans gluten dans son restaurant partenaire, Eliza, a été « révélateur » en reconnaissant le marché des produits sans gluten. Non seulement Jed’s a élargi son menu, mais ils ont également formé le personnel et dispensé une éducation culinaire sur les spécialités du menu.