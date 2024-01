Jedd Fisch a réussi son introduction à l’UW. Pourra-t-il repérer les meilleures recrues ?

Ses réponses ont bien fonctionné, mais peut-il débarquer les baleines ?

Il a trouvé toutes les bonnes notes, mais peut-il attirer des talents remarquables ?

Ce sont les questions que les fans des Huskies devraient se poser lorsqu’il s’agit du nouvel entraîneur de football de Washington, Jedd Fisch. Il a réussi la conférence de presse d’introduction de mardi – mais peut-il identifier les meilleures recrues ?

Fisch sait comme personne à quel point le personnel est crucial lorsqu’il s’agit de suspendre des banderoles. Il l’a dit au milieu de son discours dans les bureaux de football du Husky Stadium.

« Vous pouvez rivaliser avec les schémas, mais vous gagnez avec les gens », a-t-il déclaré.

En ce sens, il faisait référence à la culture d’un programme de football réussi. Mais ces mots peuvent facilement être appliqués à ce vieil adage : « Ce ne sont pas les X et les O, mais les Jimmy et les Joe. »

Fisch est le nouvel entraîneur de Montlake pour diverses raisons, mais la principale est son sens du recrutement. Il a repris un programme de l’Arizona qui était sans victoire la saison avant son arrivée, puis a obtenu une fiche de 1-11 en 2021, de 5-7 en 2022 et de 10-3 la saison dernière.

Soit dit en passant, deux de ces défaites de 23 ont eu lieu en prolongation et la troisième par sept contre UW. Et bien qu’une telle ascension nécessite du développement et de la planification du match, les Wildcats ont progressé grâce à l’amélioration de leurs talents.

Pas une seule fois entre 2015 et 2020 – avant l’arrivée de Fisch à Tucson – l’Arizona n’a-t-il atteint le top 40 du classement de recrutement de 247sports.com. De 2018 à 2020, il n’était même pas dans le top 50. Mais en 2022 ? La classe des Wildcats était classée 22e, soit le plus haut niveau depuis plus d’une décennie. Fisch a suivi avec un classement parmi les 40 premiers l’année suivante, ce qui était la deuxième classe la plus acclamée pour les Wildcats depuis 2014.

Bien sûr, il ne suffit pas de recruter des joueurs pour créer une équipe dynamique. L’Arizona, qui a terminé 11e au pays cette saison, témoigne de la capacité de Fisch et de son équipe à se façonner.

Pourtant, faire ce genre de sensation si tôt dans votre mandat – et conserver ces liens de recrutement sur la côte Ouest lors de votre arrivée à Seattle – c’est le genre de chose qui peut donner à un directeur sportif de première année tel que Troy Dannen de l’UW une très belle apparence. , très vite.

« Nous voulions un recruteur. Et pas seulement quelqu’un qui savait qu’il devait recruter, mais quelqu’un qui en était maniaque », a déclaré Dannen mardi.

C’est un domaine dans lequel le prédécesseur de Fisch, Kalen DeBoer, n’avait que peu fait ses preuves. Rares sont ceux qui s’opposeront à l’idée selon laquelle le programme de Washington constitue une amélioration par rapport à celui de l’Arizona. L’un a été un pilier de la course au titre Pac-12 et deux fois participant aux éliminatoires du football universitaire depuis 2016, et l’autre était notoirement médiocre avant la saison dernière.

Et pourtant, DeBoer n’a pas réussi à se classer parmi les 25 premiers au cours de ses deux années à Washington, et il est parti pour l’Alabama avec la classe de l’UW en dehors du top 40.

Cela ne veut pas dire que le programme est meilleur maintenant que si DeBoer, qui a présenté une fiche de 25-3 avec les Huskies, était resté dans les parages. Mais en termes de succès à long terme ? Si les méthodes de recrutement de Fisch sont à la hauteur du battage médiatique, Washington peut certainement rester pertinent au niveau national.

Mais à ce stade, tout n’est que conjecture. L’histoire du football universitaire est jonchée d’entraîneurs qui se sont fait connaître dans des programmes de moindre envergure avant d’être dévorés sur la scène plus grande.

Fisch n’a vraiment connu qu’une seule année réussie en tant qu’entraîneur-chef. Ty Willingham a également connu du succès avant de se rendre à Washington. Personne ne sait vraiment quoi que ce soit sur la façon dont UW se comportera à l’avenir. Tout ce que les fans peuvent faire, c’est espérer.

Cela dit, la grande question dans l’esprit des fans est de savoir si Fisch restera dans les parages s’il réussit. C’est DeBoer, rappelez-vous, qui a parlé de s’enraciner dans le nord-ouest du Pacifique deux ans avant de s’enfuir pour Tuscaloosa (ce dont, comme je l’ai déjà dit, je ne lui en veux pas).

Fisch n’a offert aucune promesse d’engagement à long terme, mais a laissé entendre que Washington était, dans une large mesure, une école de destination.

“Le Big Ten et la SEC sont actuellement ceux qui ouvrent la voie au football”, a déclaré Fisch. « Si vous regardez les équipes qui concourent traditionnellement, c’est à peu près les mêmes 12 ou 14 équipes. Washington fait partie de ces 12 ou 14 équipes. C’est pourquoi nous coachons, pour pouvoir prendre place à cette table et nous donner une chance chaque année avec des ressources inimaginables.

En parlant de ressources, il est impératif que les gens de Montlake Futures – le collectif officiel NIL de l’athlétisme de Washington – fournissent au programme l’argent nécessaire pour recruter de manière compétitive contre les plus grandes marques du football universitaire. Vous n’aimerez peut-être pas que ce soit ici que se déroule le sport, mais c’est la réalité.

Si cet outil vert est disponible, Fisch semble avoir les atouts à capitaliser. «Apparaît», bien sûr, étant le mot clé.