Jed Hoyer des Cubs – Difficile de licencier David Ross mais Craig Counsell embauche le bon coup

Jesse RogersRédacteur d’ESPNLecture de 5 minutes

Pourquoi embaucher Craig Counsell est un gros problème pour les Cubs David Schoenfield explique la décision des Cubs de faire appel à Craig Counsell pour remplacer David Ross en tant que manager.

PHOENIX — Pendant que Le président des opérations baseball des Cubs de Chicago, Jed Hoyer, a déclaré que licencier David Ross était une « décision très difficile », il a qualifié la décision d’embaucher Craig Counsell de « la meilleure chose pour les fans ».

Hoyer, s’exprimant mardi lors des réunions des directeurs généraux à Scottsdale, en Arizona, a déclaré que l’idée avait commencé à germer chez lui le mois dernier, alors que Counsell étudiait des offres ailleurs, notamment en retournant chez les Brewers de Milwaukee. Les Cubs sont arrivés dès que son contrat avec Milwaukee a expiré le 31 octobre, le signant pour un contrat de 40 millions de dollars sur cinq ans, ont déclaré des sources à Jeff Passan d’ESPN.

“Cela m’a semblé être une décision exceptionnellement difficile, mais je pensais que je devais la prendre si l’occasion se présentait”, a déclaré Hoyer. “Mon travail consiste à trouver comment gagner autant de matchs que possible à court et à long terme, et il n’y avait rien dans cette décision qui, à mon avis, ne répondait pas à ces critères.”

Hoyer a indiqué que le cercle était très restreint alors que l’équipe explorait la possibilité de remplacer Ross par Counsell. Seuls quelques membres de l’organisation savaient que c’était une possibilité, notamment le propriétaire Tom Ricketts. Les Cubs ont fait le même genre de démarche il y a dix ans lorsqu’ils ont embauché Joe Maddon pour remplacer Rick Renteria, mais Ross était une partie beaucoup plus importante de l’organisation que Renteria ne l’a jamais été. Il a aidé l’équipe à remporter une victoire aux World Series en tant que joueur en 2016, puis a été trié sur le volet pour remplacer Maddon en 2019.

Maintenant, il est soudainement parti malgré une saison de 83 victoires.

“Ce n’est pas un coup porté à Rossy, à qui je pense énormément, mais Craig est au sommet du jeu”, a déclaré Hoyer. “C’est difficile de classer les managers mais il est au sommet du jeu.”

L’appréciation de Hoyer pour Counsell a commencé vers 2017 alors que les Cubs combattaient les Brewers, moins nombreux, pour la couronne centrale de NL. Chicago a finalement gagné, mais Milwaukee a continué à progresser, dépassant les Cubs en 2018 en les battant lors du match n°163 – tout en remportant leurs huit derniers matchs. En 2019, les Brewers ont obtenu une place de wild card tandis que les Cubs ont raté les séries éliminatoires. Puis en 2021 et 2023, encore une fois, Milwaukee a participé aux séries éliminatoires pendant que les Cubs se rééquipaient.

L’équipe espère capitaliser sur la capacité de Counsell à tirer le meilleur parti d’une équipe, comme il l’a fait au cours de nombreuses années où la masse salariale des Brewers était inférieure à la moyenne de la ligue. Hoyer a fait référence à la description de Bear Bryant par l’ancien entraîneur de football Bum Phillips pour évaluer les capacités de Counsell.

“Il prendra le sien et battra le vôtre et il prendra le vôtre et battra le sien”, a déclaré Hoyer. “Ils ont constamment surpassé les attentes.”

Hoyer a également été interrogé sur le manque de succès de Counsell en séries éliminatoires : les Brewers n’ont jamais participé à une Série mondiale sous ses ordres, n’ayant atteint le NLCS qu’une seule fois.

“Le plus grand signe d’un très bon manager est sa capacité à parcourir le marathon”, a déclaré Hoyer. “Je pense que le sprint est vraiment difficile. Je sais que c’est ainsi que les managers entrent au Temple de la renommée, en remportant les World Series, mais je pense que ce qui s’est passé au cours d’une douzaine de matchs [should not] éclipser toutes ces bonnes saisons.

La capacité de Counsell à maximiser une liste pourrait être encore plus importante dans la nouvelle ère des trois équipes wild-card. Hoyer a souligné qu’au cours des quatre dernières saisons complètes, la tête de série la plus basse de la Ligue nationale a participé chaque année aux World Series, y compris les Diamondbacks de l’Arizona en 2023. Se qualifier pour les séries éliminatoires pourrait être plus important que jamais et les Cubs croient simplement que laisser les victoires sur le terrain. table est moins probable avec Counsell.

Chicago a raté les séries éliminatoires cette année malgré un différentiel de points de plus-96, supérieur à celui des Brewers en séries éliminatoires.

“Il est incroyablement vif”, a déclaré Hoyer à propos de Counsell. “Son sens de ce qu’implique son travail et de la responsabilité de son travail m’a marqué. Ce type veut gérer chaque partie singulière du processus et considère cela comme sa responsabilité. La façon dont il considère la totalité de tout comme sa responsabilité.”

Hoyer a également abordé le salaire de Counsell. Chicago a fait de lui le manager le mieux payé sur une base annuelle depuis l’époque de Joe Torre avec les Yankees il y a plus de dix ans. C’est un poste qui a vu son salaire diminuer au fil du temps – même le manager des World Series, Bruce Bochy, gagne environ la moitié de ce que gagnera Counsell.

“C’est un poste de gestion des ressources humaines incroyablement difficile”, a expliqué Hoyer. “C’est une position stratégique incroyablement difficile et encore plus maintenant avec toutes les informations. Et vous êtes le visage de la franchise plus que n’importe quel joueur parce que votre attitude, votre personnalité et vos commentaires apparaissent 324 fois par saison. C’est vraiment difficile. Quand un gars le fait à un niveau exceptionnel, il est logique de bien le payer. »

Bien que les Cubs soient susceptibles d’explorer le plus profond du bassin d’agents libres, y compris le groupe de lanceurs venant du Japon – et seront également actifs sur le marché commercial – la signature de Counsell n’est pas une indication qu’ils sommes prêts à gagner l’hiver.

“Je ne pense pas que nous ayons signalé que nous allions vivre une intersaison folle et agressive”, a déclaré Hoyer. “S’il y a de grands mouvements qui nous aideront à poursuivre sur cette trajectoire, nous le ferons certainement, mais je ne pense pas que ce soit un signe que nous allons avoir l’intersaison la plus grande et la plus audacieuse. Si nous le faisons, c’est parce que les choses se sont alignées. pour nous.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait rencontrer les représentants de l’agent libre Shohei Ohtani cette semaine, Hoyer a répondu : “Aucun commentaire”.

Il se remettait encore d’un tourbillon de 24 heures qui l’avait vu s’envoler pour la Floride pour annoncer la nouvelle à Ross en personne, puis pour l’Arizona pour commencer les réunions hors saison.

“Il y a eu une soudaineté dans tout cela qui était inévitable mais malheureuse”, a déclaré Hoyer à propos du remplacement de Ross. “Je pense que tout le monde est en lui. Je pense qu’il a un avenir incroyablement brillant. Il va retomber sur ses pieds et avoir une belle carrière dans ce jeu pendant longtemps.

“Si c’est une décision vraiment difficile et que je suis prêt à la prendre, j’ai l’impression de faire ce qu’il faut pour l’organisation.”