J’écrirai aux chefs de tous les gouvernements des États pour la vaccination des footballeurs seniors: Président de l’AIFF

Vendredi, le président de la Fédération indienne de football, Praful Patel, a déclaré qu’il demanderait aux chefs de tous les gouvernements des États d’administrer en priorité le vaccin COVID-19 à leurs joueurs seniors afin que l’activité de football puisse reprendre dès que la situation se normalisera. L’Inde assiste actuellement à une résurgence meurtrière de la pandémie qui tue quotidiennement des dizaines de personnes. L’Inde a également signalé plus de 3,86 lakh de cas frais de COVID-19 depuis jeudi. «J’ai l’intention d’écrire aux chefs des gouvernements de chaque état pour donner la priorité aux vaccinations à tous les joueurs seniors. Cela nous aidera à reprendre les activités footballistiques un peu plus tôt que d’habitude, une fois que la situation deviendra plus stable », a déclaré Patel.

Compte tenu des circonstances extraordinaires, le directeur technique de l’AIFF, Isac Doru, a recommandé de supprimer la relégation en I-League pour la saison qui s’est terminée récemment.

En tirant des exemples de 23 pays à travers le monde, dont les Pays-Bas (Eredivisie), l’Argentine (Liga Profesional de Futbol), le Mexique (Liga MX), la Roumanie (Liga 1), le Japon (J-League et J2-League), Doru a montré comment différents pays ont arrêté la relégation afin d’aider les équipes dans une crise sanitaire sans précédent.

«Cette année, en raison des circonstances difficiles, de nombreuses équipes n’ont pas été en mesure de se préparer, de s’entraîner ou de jouer dans des conditions normales. En tant que parties prenantes, nous avons besoin que nos ligues soient fortes et soutiennent nos clubs.

«Bien que je soutienne pleinement le mérite sportif compte tenu des circonstances inhabituelles, il serait logique d’arrêter la relégation pour la saison de la I-League qui vient de se terminer, en s’inspirant des entraînements du monde entier. La participation est tout aussi importante dans ces circonstances », a déclaré Doru.

Le président a déclaré que la question serait examinée par le comité de la ligue et des recommandations transmises au comité exécutif pour une décision finale.

Lors d’une réunion virtuelle présidée par Patel, toutes les associations des États membres et le comité exécutif de l’AIFF ont observé une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie après avoir combattu le redoutable virus.

«C’est une année très difficile pour le pays et le football en général. Presque tout était parti pour un tirage au sort depuis l’année dernière, en raison de la pandémie. Mais nous avons quand même pu terminer la Hero Indian Super League et la I-League, bien que dans un temps beaucoup plus court « , a déclaré Patel.

«En tant que gardiens du football, nous devons faire de notre mieux pour que le football puisse reprendre le plus tôt possible et que la carrière des joueurs ne soit pas perdue.

«Nous sommes à un moment où nous sommes confrontés à des défis que nous n’avons jamais vus de notre vivant. Je demande à tout le monde d’être prudent, vigilant et, dans les circonstances, de faire de son mieux. «

