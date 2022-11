J’économise 5 000 £ par an sur l’assurance, le contrôle technique et la taxe de circulation en utilisant un piratage peu connu – cela rend la conduite beaucoup moins chère

UN CONDUCTEUR a économisé 5 000 £ par an sur l’assurance, le contrôle technique et les taxes routières en utilisant un piratage peu connu.

Daniel, 27 ans, du Hertfordshire, a décidé d’abandonner sa voiture et emprunte à la place celle d’autres personnes pour faire de grosses économies.

Le banlieusard londonien a réussi à gagner des milliers de livres par an en utilisant une police d’assurance flexible Crédit : BPM

Il peut temporairement s’assurer en tant que conducteur en utilisant une application sur son téléphone, évitant une série de lourdes charges liées à la possession d’un véhicule.

Daniel a déclaré à MyLondon: «Grâce à l’application Cuvva, je peux conduire la voiture de ma petite amie pendant deux heures et cela coûte 7,32 £ et 34,83 ​​£ pour une couverture de deux jours, si j’ai besoin de faire beaucoup de courses.

“Cela revient beaucoup moins cher que de louer une voiture ou de prendre un taxi.”

Il s’est rendu compte que sa voiture lui coûtait plus qu’elle ne valait la peine de se rendre à Londres pour le travail pendant la semaine, puis d’utiliser la voiture de sa petite amie le week-end.

Il a déclaré: “Ma voiture est devenue une dépense supplémentaire dont nous n’avions pas besoin et elle occupait un espace de stationnement précieux.

“De plus, les factures et les frais de subsistance augmentaient sans cesse et nous aurions pu faire un meilleur usage de l’argent supplémentaire.”

La recherche montre que les conducteurs britanniques déboursent plus de 3 500 £ par an pour faire fonctionner et entretenir leur voiture, selon NimbleFins1.

En tenant compte de l’assurance, de la taxe de circulation et du contrôle technique, Daniel réalise une économie d’environ 5 000 £ par an.

Alors qu’il craignait au départ de ne pas avoir sa propre voiture, il a trouvé que cela présentait certains avantages.

Daniel a déclaré: “Étonnamment, ne pas avoir de voiture me donne en fait plus de liberté parce que je peux maintenant conduire la voiture de n’importe qui chaque fois que j’ai besoin d’aller quelque part, et j’économise beaucoup de dépenses liées à la possession d’une voiture comme les frais de location.”

COMMENT MAÎTRISER LES COÛTS DE LA VOITURE

Le coût de garder votre voiture sur la route peut mettre beaucoup de pression sur votre solde bancaire.

Avec ces simples vérifications, vous pourrez peut-être réduire les coûts.

REGARDEZ LES EXPERTS : Pour des conseils de base sur l’entretien de votre voiture, consultez les experts en ligne. Les principales sociétés de dépannage ont toutes des conseils sur leurs sites Web et vous pouvez consulter leurs vidéos en ligne pour obtenir des instructions étape par étape.

COMPARER LA COUVERTURE : Nous connaissons tous les grandes entreprises de dépannage, mais c’est AXA et Start Rescue qui sont arrivés en tête du dernier tableau de Which ? pour la meilleure couverture en cas de panne, avec l’AA en troisième position.

À VOTRE SERVICE: Les sites de comparaison spécialisés peuvent vous aider à voir combien peut coûter l’entretien d’une voiture. Un site tel que bookmygarage.com vous permet de comparer le prix des MoT et de l’entretien dans les garages à proximité avant de faire une réservation en ligne.

GARDEZ LE CAP : Bien que vous puissiez trouver des cours d’entretien automobile en ligne – Wowcher en propose un pour seulement 9 £ – rien de tel que de se salir les mains lors d’un cours en face à face. Consultez la liste des cours de votre établissement d’enseignement supérieur local, dont certains sont réservés aux femmes.

LA PRESSION N’EST PAS : Un signalement vert sur six concerne des problèmes liés aux pneus ou aux roues. Le simple fait de pouvoir vérifier la pression de vos pneus pourrait vous aider à éviter une visite de garage coûteuse et à prolonger la durée de vie des pneus. Consultez le manuel de votre voiture pour connaître la pression correcte pour votre pneu, puis utilisez la pompe à air d’une station-service pour obtenir la bonne pression.