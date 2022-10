Jeans Levi’s du 19e siècle mis aux enchères au Nouveau-Mexique pour un énorme Rs 70 Lakh

Lors d’une enchère sans précédent, une paire de jeans Levi’s usés a été vendue aux enchères dans une petite ville du Nouveau-Mexique pour plus de 87 000 $ (71,58 494 roupies environ), selon CNN. La paire de jeans des années 1880 a été retrouvée dans une mine abandonnée par «l’archéologue du denim» Brit Eaton et a ensuite été achetée aux enchères par Kyle Hautner et Zip Stevenson, 23 ans, vétérans du marché du denim vintage. Stevenson a révélé à la même publication que le duo n’avait pas l’intention d’acheter la paire vintage “jusqu’au début de la vente aux enchères, ce qui est un peu fou en y repensant”.

Voici tout ce que l’on sait sur la paire de jeans vintage.

La paire Levi’s a été vendue 87 400 $, ce qui comprenait une prime d’achat de 15 %. C’était aussi l’un des prix les plus élevés jamais payés pour une paire de jeans. Selon le rapport, Hautner a payé 90%, tandis que Stevenson a contribué les 10% restants. Stevenson a également déclaré à CNN que “les jeans sont extrêmement rares – en particulier dans cet état et cette taille usés fantastiques”.

Selon Stevenson, les jeans “sont étonnamment durables, ils peuvent donc certainement être portés”. Il a également révélé qu’il y avait “quelques points faibles sur le jean qui pourraient avoir besoin d’un peu de renfort, mais sinon, ce sont des jeans solides super-duper.” Il a mentionné que les jeans étaient en si bon état qu’il pouvait facilement imaginer les acteurs hollywoodiens Johnny Depp ou Jason Momoa les porter. Stevenson, lui-même passionné de denim, possède un atelier de réparation de denim à Los Angeles qui fonctionne depuis près de trois décennies. Cependant, il a précisé qu’il n’avait jamais trouvé une paire comme celle-ci.

Selon le reportage de CNN, Stevenson a entendu parler des jeans pour la première fois il y a environ 5 ans, lorsqu’ils ont été découverts pour la première fois par Michael Harris. Apparemment, Harris a depuis cherché dans au moins 50 mines abandonnées pendant cinq ans et “n’a pas trouvé une paire de qualité égale”. Pour les non-initiés, seules quelques paires similaires existent mais sont conservées dans des musées et sont rendues trop délicates à porter. La vente aux enchères, où la paire a été vendue, a eu lieu au Durango Vintage Festivus à la périphérie de la petite ville d’Aztec. Le festival de quatre jours est organisé par l’expert en denim vintage Brit Eaton.

