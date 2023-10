Jeannie Mai se concentre sur son divorce très public avec son mari depuis deux ans, Jeezy.

Lors de son apparition sur Le discours le vendredi 20 octobre, l’ancien co-animateur de Le vrai a expliqué comment elle fait face à son divorce imminent.

Cette mise à jour de Mai intervient quelques jours seulement après qu’elle ait supprimé le nom de famille de Jeezy, Jenkins, de son profil Instagram. Après s’être mariée, elle a rapidement changé son nom sur la plateforme pour « Jeannie Mai Jenkins » – mais cette mise à jour de Jeannie semble confirmer que le divorce avance.

Bien que le rappeur ait jugé le mariage « irrémédiablement rompu » sans « aucun espoir de réconciliation » dans sa demande de divorce, des rapports antérieurs suggéraient que Mai espérait une seconde chance. Une source a déclaré PERSONNES le mois dernier, la femme de 44 ans avait été « blessée et dévastée » par la décision du rappeur de mettre fin à leur mariage, affirmant « qu’elle s’était engagée à essayer de sauver son mariage ».

Maintenant, il semble que Jeannie ait accepté que leur séparation avance, en se concentrant sur elle-même comme elle l’a mentionné sur Le discours.

Lors d’une apparition la semaine dernière dans le talk-show de Sherri Shepherd, Mai a appelé sa fille avec Jeezy, Monaco, son « étoile du Nord » tout en expliquant comment le fait d’être mère a changé sa façon de gérer les situations difficiles.

« Monaco ? C’est mon étoile polaire. Et je peux certainement vous le dire, je ne sais pas si je gérerais ça de la même manière sans elle », a-t-elle expliqué sur Sherri. « Parce qu’aujourd’hui, je peux la regarder et je peux lui dire, qu’est-ce que je te conseillerais ? Si tu étais à ma place ? Et ça change tout. Je suis donc très reconnaissante d’être maman et je suis reconnaissante de l’avoir.