Jeannie Mai et Jeezy vivent toujours ensemble malgré leur divorce

Malgré une demande de divorce plus tôt ce mois-ci, Jeezy vit toujours sous le même toit que sa femme depuis deux ans, Jeannie Mai.

Selon les rapports de TMZ, des sources proches du dossier ont révélé que Jeezy et Jeannie vivent toujours ensemble dans leur maison en Géorgie. Cependant, bien qu’ils vivent sous le même toit, il y a très peu d’interaction entre eux deux, se croisant simplement au fur et à mesure qu’ils vont et viennent sans beaucoup plus de communication.