Jeannie Mai « dévastée » par le divorce de Jeezy

Jeannie Mai serait sous le choc après que Jeezy ait demandé le divorce et souhaite reconstituer sa famille, mais le rappeur « Trap Or Die » est-il intéressé à se réconcilier ?

C’est la question qui se pose alors que Jeezy, 45 ans, dépose officiellement les documents pour mettre fin à son mariage « irrémédiablement brisé » de deux ans avec le styliste et personnalité de la télévision, 44 ans, le 14 septembre.

Page six rapporte maintenant que Jeannie a du mal à faire face à la fin de son mariage et veut arranger les choses.

« La vérité est que Jeannie veut que son mariage fonctionne et que sa famille soit une unité solide », a déclaré une source au média. « Elle est dévastée que Jeezy ait demandé le divorce. »

Non seulement cela, mais Jeanie «aime toujours profondément son mari» et le divorce imminent n’était pas quelque chose qu’elle prévoyait.

La source a ajouté,

« Même si Jeezy a déposé une demande, Jeannie espère qu’il sera prêt à s’asseoir et à travailler sur les choses. [out]. Elle espère une résolution et veut rester une cellule familiale unie.