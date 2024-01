Jeannie Mai demande au juge de retarder l’application du contrat prénuptial | Divertissement

Jeannie Mai a demandé à un juge de retarder l’exécution de son accord prénuptial avec Jeezy.

La star de la télévision de 45 ans s’est séparée de Jeezy, 46 ans, l’année dernière, et Jeannie affirme maintenant que leurs négociations prénuptiales ont commencé cinq jours avant leur mariage en 2021, à la demande de la star du rap.

Jeannie affirme que les circonstances entourant les négociations jettent le doute sur “l’intégrité” de l’accord, rapporte ‘Entertainment Tonight’.

Les documents déposés auprès du tribunal expliquent : « La fenêtre de négociation abrégée soulève d’importantes inquiétudes quant à l’adéquation et à l’exhaustivité du processus de diligence raisonnable, ainsi qu’à la « divulgation complète et équitable » par chaque partie de sa situation financière.

“Compte tenu du délai serré, il était intrinsèquement difficile, voire impossible, pour l’une ou l’autre des parties de procéder à une diligence raisonnable complète. Le résultat étant une incapacité à comprendre, examiner et vérifier pleinement l’exactitude des informations financières divulguées.”

La star de la télévision a affirmé qu’au cours de leurs négociations, Jeezy n’avait pas réussi à montrer “des documents financiers complets qui fourniraient une vue transparente et détaillée de [his] actifs, passifs et situation financière globale ».

Les documents se lisent comme suit : “Cette divulgation limitée soulève d’importantes inquiétudes quant au respect par M. Jenkins des normes requises de transparence et d’exhaustivité… Dans ce cas, la nature rapide du processus de négociation couplée aux inquiétudes légitimes de Mme Jenkins concernant l’exactitude des divulgations financières de M. Jenkins renforce le besoin de prudence et de découverte.

Pendant ce temps, Jeannie a récemment insisté sur le fait qu’elle ne laisserait pas les revers « façonner » sa vie.

Jeannie – qui a eu 45 ans le 4 janvier – a profité des réseaux sociaux pour célébrer son dernier anniversaire et réfléchir à ses expériences au cours des 12 derniers mois.

Elle a écrit sur Instagram : “Dang. Une autre année sous ce soleil de plomb.

“Si mon histoire devait se terminer maintenant, mon cœur se gonflerait d’une immense gratitude pour tout ce que j’ai déjà vécu.

“Je remercie Dieu pour la croissance. Les réalisations. Les leçons. Tout ce que j’ai surmonté. Et surtout, d’avoir aimé si profondément que je peux aimer encore mieux aujourd’hui que jamais auparavant.

“Mon super pouvoir est mon authenticité, en ne permettant pas aux douleurs de la vie de me transformer en quelqu’un que je ne suis pas. Même lorsque je marche dans l’obscurité, je m’efforcerai de ne pas m’y accrocher. Bonjour. Je m’épanouis dans la lumière, chérie. [star emojis] (sic)”