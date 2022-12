Jeanne Dielman est le nouveau meilleur film de tous les temps. Allez au froid.

Je suis toujours en train de rattraper mon retard, alors il y a des années, quand je suis entré dans mon premier visionnage du drame de 1975 Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, tout ce que je savais, c’était que je devrais probablement voir ce film dont j’avais entendu parler. Ce que je ne savais pas, c’était autre chose. Son intrigue. Son importance en dehors de sa brillante réalisatrice belge, Chantal Akerman. Le fait qu’il dure 201 minutes (oui, c’est presque trois heures et demie).

J’ai découvert le temps d’exécution quelques minutes avant qu’il ne démarre et j’ai tressailli. Mais, après avoir envoyé un texto à mon mari que je serais en retard pour le dîner, je me suis installée. Et j’ai été immédiatement hypnotisée.

Je ne peux pas vous dire pourquoi. Pas parce que je ne sais pas, mais parce que l’expérience m’a appris que c’est un film qu’il vaut mieux voir en sachant le moins possible. Je peux vous dire que c’est long, et pendant une grande partie de son exécution, c’est extrêmement ennuyeux. C’est précisément le but – et si vous êtes prêt à faire preuve de patience, vous serez récompensé.

L’expérience de regarder Jeanne Dielmann (son nom court et typable) ne m’a jamais quitté, c’est pourquoi je l’ai inclus sur mon bulletin de vote pour le sondage Sight and Sound “les plus grands films de tous les temps”. L’enquête auprès des conservateurs, programmateurs, archivistes et critiques (1 639 cette année) n’a lieu qu’une fois par décennie, et c’était la première année que j’étais invité à y participer. Plusieurs mois plus tard, les résultats ont été publiés, et ils sont honnêtement un peu choquants. Jeanne Dielmann étouffer Citoyen Kane (lauréat 2002), vertige (lauréat 2012), Histoire de Tokyo, Humeur d’amouret 2001 : L’odyssée de l’espaceainsi que plusieurs milliers d’autres films.

Il y a beaucoup de facteurs qui ont conduit à ce point. Le film est époustouflant, c’est certain. Akerman, sa réalisatrice, pionnière du cinéma féministe, est décédée en 2015, trois ans après le dernier scrutin. Le film a également été restauré et réédité dans la collection Criterion en 2017, ce qui signifie que des personnes comme moi qui ne l’avaient jamais vu auparavant (nous ne sommes pas tous allés à l’école de cinéma) ont eu la chance de le faire en salles. Et le bassin d’électeurs à partir duquel la liste finale a été tirée s’est diversifié depuis 2012, il est donc possible que cela ait aidé avec un film qui est, sans aucun doute, un ur-texte de film féministe.

Mais je ne veux pas négliger le fait que Jeanne Dielmann offre quelque chose d’unique: il va à contre-courant du monde du cinéma frénétique, chargé d’effets et axé sur l’intrigue que nous habitons maintenant. Il traite son public comme des adultes, des personnes qui ont développé la capacité de prêter attention à quelque chose sans regarder un deuxième écran toutes les trois minutes. C’est répétitif. On a l’impression de regarder le temps. Il n’explique pas de quoi il s’agit car il pense que vous regarderez assez longtemps pour apprendre. Il n’y a pratiquement aucun dialogue. Il n’y a pas de blagues. Il n’y a aucune référence au monde extérieur, aucune histoire pouvant être transformée en franchise. Vous ne voulez pas voir une suite à Jeanne Dielmann.

Mais c’est aussi le genre de film qui, bien que vous puissiez le regarder à la maison, ne demande qu’à être vu dans un cinéma à côté d’une douzaine d’autres personnes. (Difficile d’imaginer un public plus grand que cela.) Pas pour les eyepoppers sur grand écran ou les effets sonores énormes, mais parce qu’il y a quelques instants que vous devez regarder attentivement pour attraper et, ensuite, vous haleterez.

Si j’ai l’air d’être vague, c’est parce que je le suis. Si vous êtes prêt à regarder Jeanne Dielmann, alors je veux que vous y alliez aussi intact que possible. Un film comme celui-ci est un peu comme un terrain d’entraînement pour vivre l’art. Il vous demande d’entrer sans attentes, de vous asseoir tranquillement et de vous mettre à l’écart, de vous agiter et de vous sentir anxieux et de rester et de voir ce que le film veut vous donner. Il y a encore très peu de films comme celui-ci – certainement presque aucun n’est produit à Hollywood.

Et si 1 639 personnes qui passent leur vie à être très peu payées pour préserver, organiser et explorer le cinéma disent que c’est le meilleur film jamais réalisé – du moins dans ce sondage – alors cela ne vaut-il pas le coup ?

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles est disponible à la location ou à l’achat numérique sur des plateformes telles qu’Amazon, Apple TV+ et Vudu. Il est également disponible pour diffuser sur Criterion Channelainsi que de nombreux autres gagnants du sondage.