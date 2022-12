‘Jeanne Dielman’ de Chantal Akerman nommé meilleur film de tous les temps selon un sondage Sight and Sound

Pour la première fois en 70 ans d’histoire, un sondage international d’experts du cinéma a classé un film réalisé par une femme comme le plus grand de tous les temps.

“Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles”, écrit et réalisé par l’auteure belge Chantal Akerman et sorti en 1975, arrive en tête d’une liste des 100 films récompensés par le magazine britannique Sight and Sound’s Sondage des critiques “Les plus grands films de tous les temps”, a annoncé la publication jeudi. Réalisé une seule fois par décennie, le sondage est le plus important du genre et les résultats sont considérés comme faisant autorité depuis sa première réalisation en 1952. Cette année, il a interrogé plus de 1 600 critiques, universitaires, distributeurs, conservateurs, archivistes et les autres.

L’ancien numéro 1 sur la liste, “Vertigo” d’Alfred Hitchcock (1959), est tombé au numéro 2. “Citizen Kane” d’Orson Welles (1941), qui avait occupé la première place pendant 50 ans auparavant, est maintenant numéro 2. 3.

“Le streaming et la communication numérique ont créé des opportunités pour amplifier des voix et des films qui étaient moins vus auparavant”, a déclaré Mike Williams, rédacteur en chef de Sight and Sound, qui produit la liste en partenariat avec le British Film Institute, l’éditeur du magazine. “Je pense que notre liste reflète de plus en plus le monde plus large du cinéma, du plaisir, de la critique et de la conversation.”