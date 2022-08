Jeanne d’Arc est non binaire dans une nouvelle pièce

L’histoire de la figure historique légendaire est “vivante, étrange et pleine d’espoir”, insiste le Shakespeare’s Globe Theatre

Le Globe Theatre de Shakespeare à Londres fait face à des réactions négatives de la part d’universitaires et de féministes après avoir annoncé que Jeanne d’Arc, héroïne nationale et sainte patronne de la France, serait dépeinte comme non binaire dans une nouvelle production.

La pièce, qui s’ouvre au théâtre de Londres le 25 août, “viole la réalité historique”, Frank Furedi, professeur émérite de sociologie à l’Université du Kent, a déclaré jeudi au Daily Mail.

“C’est piller l’histoire pour légitimer des opinions ici et maintenant”, Furedi a déclaré, ajoutant que pour les patriotes français, Jeanne d’Arc « est quelqu’un de très spécial. Son rôle était d’autant plus héroïque qu’elle était une femme.

Le Globe a révélé plus tôt que sa prochaine pièce “I, Joan” montrerait Jeanne d’Arc “comme un leader légendaire qui utilise les pronoms ‘ils/eux’.”

“Se rebeller contre les attentes du monde, remettre en question le genre binaire, Joan trouve leur pouvoir et leur croyance se répand comme un feu,” l’aperçu du site Web lit.

Selon le théâtre, sa représentation de Jeanne d’Arc, qui a mené la résistance française contre les envahisseurs anglais au XVe siècle mais a fini par être capturée et brûlée sur le bûcher, sera “vivant, queer et plein d’espoir.”

Le dramaturge Charlie Joséphine, qui s’identifie comme non binaire, a soutenu que Jeanne d’Arc était “transgresser le genre à une époque où c’était vraiment dangereux”, ce qui la rend accessible.

« On m’a assigné une femme à la naissance. Je ne suis pas binaire, je viens d’un milieu ouvrier. J’ai souvent eu l’impression d’avoir quelque chose à dire et de ne pas avoir reçu la permission de le dire. Joséphine a affirmé, ajoutant que la pièce est un “trop ​​beau pour être vrai” possibilité de partager cette expérience avec le public.

La directrice artistique du théâtre, Michelle Terry, a insisté sur le fait que la production était “offrant simplement la possibilité d’un autre point de vue.” Selon Terry, “Shakespeare n’avait pas peur de l’inconfort, et le Globe non plus.”

Mais tout le monde n’était pas satisfait d’une telle représentation de Jeanne d’Arc, le groupe de campagne Women’s Place UK déclarant dans un communiqué : “Les femmes en ont vraiment marre d’être effacées de l’histoire et de voir nos réalisations diminuées.”

“Jeanne d’Arc était une femme étonnante qui s’est rebellée contre l’oppression autoritaire à laquelle elle était confrontée parce qu’elle était une femme”, dit le groupe.

L’écrivaine féministe Victoria Smith a accusé le Globe de “sexisme” pour suggérer que “les femmes non conformes au genre ne sont pas vraiment des femmes” par son jeu.

L’ancienne députée conservatrice Ann Widdecombe a déclaré au Daily Mail que William Shakespeare était probablement “aurait saisi sa tête dans l’incrédulité” s’il a vu ce qui est mis en scène au Globe maintenant.

« Jeanne d’Arc était une femme. Il n’y a aucune preuve qu’elle ait pensé à elle-même d’une autre manière », Widdecombe, accusant le théâtre de “dé-femmes” le guerrier français et “réécrire efficacement l’histoire.”