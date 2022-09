Même si le monde est un dépositaire sordide et sinistre de mauvaises âmes et de pires motifs, cela rend l’existence de Mary Kay Sheehan encore plus remarquable.

Jeanne d’Arc n’est peut-être pas morte. Elle habite Joliet.

Les gens remarquables font des choses remarquables quand personne d’autre ne le fera. Et c’est ce qu’elle a fait.

En tant que PDG de Lightways Hospice, elle est l’antidote de Joliet à un sombre reflet dans notre miroir. Quand d’autres s’éloignaient, elle ne le faisait pas.

Tout a commencé lorsque l’hospice JourneyCare, centré à Barrington, qui dessert 750 patients dans 13 comtés, s’est vendu à un conglomérat du Texas en février.

Le chef de JourneyCare du plus grand hospice à but non lucratif de l’Illinois a alors appelé. L’hospice de Sheehan prendrait-il 80 enfants JourneyCare sous sa garde? Cela triplerait la population d’enfants de Lightways.

Les nouveaux propriétaires ne les prendraient pas. Pas assez d’argent à gagner sur les enfants mourants. L’assurance-maladie ne paie pas beaucoup, pas plus que les assureurs privés pour aider les enfants paisiblement et avec amour dans leurs derniers pas, et 43 000 meurent ainsi chaque année.

De nouvelles lois d’État en 2023 et 2024 contribueront à cette iniquité financière, mais Addus avait maintenant les 85 millions de dollars entre ses mains. À prendre ou a laisser.

Quatre-vingts enfants mourants de plus ? Elle y a réfléchi une seconde et a dit oui, même si son hospice n’avait pas les 750 000 $ qu’il faudrait pour les soins, ni la profondeur du personnel ni l’approbation de son conseil d’administration.

Elle a dit oui. Juste elle.

Elle a dit qu’elle devait le faire.

Mais ce n’était pas une décision commerciale. C’était une déclaration de son cœur et de son âme.

Qui s’éloigne ? La direction d’Addus Homecare et la direction sortante de JourneyCare l’ont fait.

Neuf membres du personnel de JourneyCare – des infirmières, des spécialistes de la vie et même un aumônier – ont sauté pour travailler pour Sheehan. Eux aussi ont suivi les enfants qui vivent partout de Chicago à la frontière du Wisconsin.

Il est important de noter que les professionnels immergés dans l’hospice juvénile sont différents de tout le monde dans tous les bons sens. Ils se consacrent à ajouter du bonheur et de la paix à des vies qui seront bientôt éteintes. Il faut une force psychologique stupéfiante pour être une infirmière en soins palliatifs pédiatriques qui s’occupe non seulement des enfants mais aussi des familles en deuil.

Personne n’est guéri en hospice si ce n’est par le pouvoir curatif de la dévotion humaine.

Ce qui semble maintenant vrai, c’est que des personnes qui prétendaient depuis des décennies être de nobles gardiens d’enfants mourants s’étaient éloignées des enfants. Ils ont en fait pris de l’argent à des prétendants commerciaux – beaucoup d’argent – et se sont précipités. Le matériel promotionnel de JourneyCare était imprégné de cette sainteté de la mission. Les principes sont-ils à vendre ?

C’est ce que je m’étais demandé. Mais peut-être que je me suis trompé.

L’histoire du sauvetage de Lightways et de l’abdication de JourneyCare doit être plus nuancée, plus compliquée, n’est-ce pas ?

Nous avons donc demandé à Sheehan qui devrait savoir. Elle travaille dans le secteur des soins palliatifs depuis 32 ans, a obtenu sa maîtrise en soins infirmiers en oncologie à Loyola et une maîtrise en administration des affaires à Northwestern.

Sans aucun avertissement public, le conseil d’administration de JourneyCare est allé chercher des acheteurs l’automne dernier et a trouvé le conglomérat de soins de santé Addus Homecare de Frisco, au Texas.

Addus a déboursé 85 millions de dollars en espèces. Vendu! dit le commissaire-priseur.

Le jour de la vente, la direction de JourneyCare a envoyé une missive aux employés assurant que rien de grave ne s’était produit. Tout le monde garde son emploi, personne ne perd d’argent, et nous fournirons toujours les mêmes merveilleux services, y compris les soins aux enfants mourants.

Rien de tout cela n’était vraisemblable ou prouvé.

Addus ne couvrait pas les soins palliatifs pour les enfants en phase terminale ou gravement malades. La garde d’enfants en fin de vie ne reçoit qu’une allocation mineure de Medicare pour couvrir ce qui peut atteindre en moyenne 2 000 $ par jour. Les enfants mourants offrent un mauvais modèle économique.

Quant au personnel de JourneyCare, Addus doit récupérer 85 millions de dollars juste pour atteindre le seuil de rentabilité avant de réaliser le bénéfice minimum de 6% qu’il souhaite. Ce bilan ne fonctionne que si Addus réduit le personnel, les paie moins, réduit les dépenses sur les programmes ou facture plus. C’est ainsi que fonctionne le capitalisme.

C’est le cas que j’ai fait à Sheehan.

Alors, ai-je décrit les événements et la dynamique avec précision ? Je lui ai demandé.

Ouais, dit-elle.

“Lorsque nous avons entendu que JourneyCare pourrait être en vente, j’ai même appelé le courtier et suggéré que nous pourrions prendre JourneyCare. Nous pouvons nous occuper de ces soins », a déclaré Sheehan. « Ils se sont moqués de nous. J’ai ri. « Vous n’avez pas assez d’argent, ont-ils dit. “

Alors qu’elle décrivait les détails, sa voix devint plus tranchante.

Tu as l’air contrarié, dis-je.

J’étais alors en colère, dit-elle, “et je suis toujours en colère.”

Plusieurs observations méritent d’être faites.

Les villes ont des personnalités auto-définies, mais des distorsions s’insinuent dans ces psychologies civiques. Le stéréotype définit Joliet comme une ville de cols bleus, de scrabble dur, de rue moyenne avec beaucoup d’arêtes vives. Les Barringtoniens sont des millionnaires habitués des terrains de polo bien entretenus, des jardins bien entretenus et des réserves naturelles, le tout enveloppé dans l’odeur si distincte de “nobliger obliger » quand il s’agit de charité. Les habitants de Barrington donnent des tonnes d’argent et s’attribuent beaucoup de crédit autogénéré pour cela.

En effet, le Pepper Family Hospice Care Centre de 18,5 millions de dollars et 16 lits situé à la périphérie de Barrington était un don direct de sympathisants de Barrington, Barrington Hills, South Barrington, Lake Zurich et Deer Park.

Comme l’ont noté les promotions de JourneyCare : « Pour créer un cadre familial pour les patients, toutes les suites offrent leur propre patio ou jardin clos et le bâtiment de 42 000 pieds carrés se trouve sur 6,7 acres entouré de jardins curatifs. Le CareCenter propose également une bibliothèque, une salle à manger formelle, un spa et des suites donnant sur une cour.

Ils ont même laissé les patients amener des animaux de compagnie. Tout bien considéré, c’est un endroit merveilleux pour mourir.

Mais JourneyCare ne s’est jamais présenté comme une entreprise efficace. C’était l’amour communautaire rendu manifeste. Ce qu’il en est aujourd’hui reste incertain.

De la dichotomie culturelle, Barrington a peut-être l’avantage des ressources dans ce “Conte de deux villes”, mais Joliet n’a pas tourné le dos à 80 enfants mourants. Barrington l’a fait, dans la mesure où JourneyCare a dit à n’importe qui localement ce qu’il était sur le point de faire.

De plus, Barrington n’avait personne comme Sheehan.

Y avait-il un “Plan B” si vous n’avez pas dit oui, nous avons demandé à Sheehan. « Ne pense pas. Je pense qu’ils ont demandé à d’autres agences qui ont dit non. Le conseil d’administration de JourneyCare pensait qu’il obtiendrait l’argent, mais il ne l’a pas fait. Maintenant, il y a un conseil différent de gros contributeurs locaux. Ils vont dépenser l’argent en subventions.

Barrington a fait don de millions à JourneyCare au fil des ans parce qu’il s’est vendu comme un organisme de bienfaisance axé sur la communauté, bien que ce ne soit pas le cas. Les organisations à but non lucratif sont des entreprises dotées d’un statut fiscal particulier qui nécessite le réinvestissement des bénéfices dans des services. Les deux tiers des hospices sont simplement des points de vente commerciaux qui servent les patients en fin de vie.

Mais seules les personnes spéciales sont bonnes en soins palliatifs. Il n’y a pas de remèdes, pas de sauvetage de la mort. Le seul prix offert est le confort, les soins et la gestion de la douleur. Et ne pas être seul à la fin.