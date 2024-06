Jean Smart et Hannah Einbinder se prononcent sur la finale de la saison 3 de « Hacks »

Jean Smart et Hannah Einbinder lors de l’événement FYC « Hacks » jeudi soir à Los Angeles.

Jeff Kravitz/FilmMagic

[This story contains spoilers from the Hacks season three finale, “Bulletproof.”]

Quelques heures seulement après Astuces a été renouvelée pour une quatrième saison, les acteurs et l’équipe créative derrière la comédie à succès se sont réunis pour une conversation sur la finale tortueuse de la troisième saison.

Le dernier épisode, sorti cette semaine, a vu Deborah Vance (jouée par Jean Smart) commencer à monter sa nouvelle émission de fin de soirée, promettant à Ava (Hannah Einbinder) le poste de scénariste en chef avant de le retirer. Dans les derniers instants de la saison trois, Ava donne à Deborah un avant-goût de sa propre médecine, menaçant de rendre public un scandale qui pourrait ruiner la série à moins qu’elle ne lui confie le poste de scénariste en chef.

« Mon bébé a bien appris ses leçons ; ce sera amusant », a plaisanté Smart lors de l’événement de jeudi soir à propos de sa réaction (et celle de Deborah) à la tournure. « Non, mais c’est un mélange de beaucoup de choses. Je pense qu’elle est indignée et n’aime pas être manipulée comme ça, mais en même temps, oui, elle respecte un peu cela. Même si nous ne voulons pas perdre l’ancienne Ava.

Einbinder a répondu : « Je ne pense pas que vous le ferez, je pense qu’elle est elle-même. Je pense qu’elle a simplement été poussée vers un comportement situationnel, qu’elle a probablement du mal à… »

Smart intervint : « Oh, c’est de ma faute ? » comme l’a plaisanté Einbinder, « Nous en parlerons dans la voiture. » Smart a également taquiné Einbinder à propos de l’expression de son visage dans cette scène, se rappelant : « Quand je me suis approché d’elle et que je lui ai dit : ‘Tu ne le ferais pas’ et que j’ai fait un pas vers elle, il y a eu ce moment de terreur dans tes yeux. avant de se ressaisir et de dire : « Je le ferais. » » Einbinder, impassible, « Ce qui jouait, évidemment. »

Smart et Einbinder ont été rejoints par les créateurs Paul W. Downs, Lucia Aniello et Jen Statsky lors de l’événement For Your Consideration à Los Angeles, ainsi que par les co-stars Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson, J. Smith-Cameron et Christopher Lloyd.

Downs a révélé qu’ils savaient que la scène finale « était le point final très, très tôt dans l’écriture de la saison trois », alors que la saison se concentrait sur la quête de Deborah pour le spectacle de fin de soirée. Aniello, qui a réalisé la finale de la saison, a également souligné comment, dans l’épisode universitaire plus tôt dans la saison, Ava dit : « Si tu es gentil avec elle, elle prendra soin de toi », et je pense que dans la finale, nous je voulais vraiment mettre ça à l’épreuve. C’est ainsi qu’elle voit la relation et quand ce n’est pas ce qui finit par arriver, on a l’impression qu’elle dit à Deborah à la fin : « Tu ne te débarrasseras pas de moi, je prendrai ce qui est à moi ». [is] parce qu’elle l’aime tellement.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’ils espéraient pour la saison quatre, Einbinder a répondu : « J’aimerais pour [Ava] j’espère continuer à se défendre et à prospérer dans ce travail et je suis sûr qu’il y aura plus de tensions entre Ava et Deborah, mais je pense que c’est aussi très amusant.

Smart a noté qu’elle n’a jamais demandé aux scénaristes ce qui va se passer dans les saisons à venir parce qu’elle aime être surprise mais sait que Deborah fera le talk-show « ce qui me chatouille à mort parce que je pense que ça va être tellement amusant et aussi nous avons un C’est une excellente opportunité d’avoir des invités incroyables qui viennent jouer eux-mêmes en tant qu’invités. Mais je suis très curieux de voir comment cela va se dérouler dans cette situation où nous travaillons très étroitement ensemble chaque jour, avec cette chose méchante, méchante que vous avez faite », taquine Einbinder. « Et je suis aussi curieux de voir ce qui se passe avec Marty et sa pute française – je veux dire sa charmante fiancée. »