Jean Smart de Hacks décompose le combat final de Deborah et Ava

ALERTE SPOIL: Cette interview contient des spoilers pour « Bulletproof », la finale de la saison 3 de « Hacks ».

Les hacks de « Hacks » se multiplient dans le monde, mais non sans un coût.

Après un travail inlassable aux côtés d’Ava (Hannah Einbinder), Jimmy (Paul W. Downs) et Kayla (Megan Stalter), l’avant-dernier épisode de la saison 3 de « Hacks » a vu Deborah enfin décrocher le concert d’animatrice de fin de soirée dont elle rêvait depuis. sa première chance lui a été retirée il y a des décennies. Dans la finale, intitulée « Bulletproof », sa célébration est interrompue alors qu’elle commence à se préparer à l’assaut de la pression à venir.

Il n’y a pas longtemps que Deborah a réinvité sa sœur Kathy (J. Smith-Cameron) dans sa vie après l’avoir interrompue il y a des années pour avoir eu une liaison avec son mari, mais elle réduit ensuite distraitement un week-end où ils avaient prévu ensemble. un seul jour, au cours duquel elle révèle qu’elle a secrètement fait retirer les restes de leurs parents de leur tombe d’origine alors qu’elle et Kathy se battaient encore. Kathy, à ce stade, est fatiguée de s’excuser pour cette liaison alors qu’il est clair que Deborah a également été horrible avec elle – et décide de mettre fin à cette relation.

Deborah se rend ensuite chez Biff Cliff (Hal Linden), le directeur du réseau à la retraite qui a annulé son émission originale de fin de soirée, pour lui demander timidement pourquoi sa première a échoué. Il est surpris qu’elle ne comprenne pas qu’il s’agissait simplement d’un cauchemar de relations publiques – après que Deborah ait découvert son mari et Kathy ensemble, son mari a répandu une fausse rumeur selon laquelle elle avait incendié la maison de Kathy – à laquelle elle répond qu’elle aurait toujours fonctionné. on ne sait pas si elle était plus talentueuse, car d’autres bandes dessinées ont eu de gros scandales. Biff souligne que ces bandes dessinées étaient des hommes. Il lui souhaite bonne chance en disant : « Tout ce que vous avez à faire, c’est de prier pour qu’il n’arrive pas quelque chose qui leur donnerait une excuse pour dire non. »

Deborah prend ce conseil à cœur. Bien qu’elle ait déjà proposé à Ava le poste de scénariste en chef de son émission, elle décide de mentir en disant que la chaîne l’oblige à garder l’ancien scénariste en chef de la série – qui est un homme, bien sûr. Ava a le cœur brisé, jusqu’à ce qu’elle rencontre la directrice du réseau Winnie Landell (Helen Hunt), qui lui dit que Deborah peut embaucher qui elle veut. Ava affronte Deborah, menant à leur plus grand combat à ce jour – dans Deborah lui dit que la série doit être « à l’épreuve des balles » et qu’elle est prête à perdre Ava pour qu’il en soit ainsi.

Lorsqu’Ava se présente plus tard à une réunion concernant la série, Deborah pense qu’elle l’a convaincue d’accepter un poste inférieur dans l’équipe de rédaction ; au lieu de cela, une Ava souriante dit à Deborah que si elle ne peut pas être rédactrice en chef, elle va divulguer l’information selon laquelle Deborah a couché avec le directeur du réseau Bob Lipka (Tony Goldwyn) avant d’obtenir le poste d’hôte. Furieuse, Deborah accepte de confier le poste à Ava.

Smart a parlé à Variety de la douleur derrière la dernière conversation de Deborah avec Kathy, de ce dont elle avait besoin de Biff – et des leçons qu’elle essaie d’enseigner à Ava.

« Hacks » construit depuis des années l’histoire traumatisante de Deborah avec sa sœur Kathy. Avec J. Smith-Cameron rejoignant le casting, qu’avez-vous ressenti d’avoir enfin une personne sur qui regarder et diriger toute la rage et la tristesse de Deborah ?

C’était probablement bien qu’ils aient attendu la saison 3 pour faire ça, lorsque le public est vraiment investi dans les personnages, car c’est un peu plus lourd que certains des autres trucs que nous faisons. J’ai toujours été fan de J. ; c’est une actrice de théâtre fantastique et j’étais accro à « Succession ». En plus, je pense qu’elle pourrait être ma petite sœur !

Les relations familiales, lorsqu’elles ne sont pas fluides, sont l’une des choses les plus douloureuses au monde. Cela ne ressemble à aucun autre type de chagrin, pas même avec un ami ou un petit ami. La discorde entre les membres d’une famille est tout simplement particulièrement douloureuse.

Pensez-vous qu’il est authentique que Deborah veuille reconstruire cette relation ? Ou aime-t-elle simplement le regain d’ego de Kathy qui veut désespérément revenir dans sa vie ?

Non, je pense vraiment qu’elle commence à en avoir assez de s’accrocher à cette amertume et à cette colère. Elle commence à réaliser que cela ne l’a menée nulle part ; ça ne lui fait aucun bien. Sa vie est en train de changer : elle est aux prises avec sa propre mortalité et elle est sur le point de devenir grand-mère – même si je serais surpris si elle permettait à quiconque de l’appeler « Grand-mère » – donc je pense que, dans la mesure où elle en est capable, c’est quelque chose dont elle espérait que cela fonctionnerait. Mais elle est vraiment honnête : « Je ne suis tout simplement pas prête. Je veux l’être, mais je ne le suis pas. Je suis toujours aussi en colère. Kathy lui a vraiment tout pris, car sa sœur était la seule famille qu’elle avait. Elle a donc perdu sa famille et son mari en un instant.

La scène où Deborah rend visite au responsable du réseau qui lui a enlevé son émission de fin de soirée il y a toutes ces années est particulièrement douloureuse. Elle est généralement assez blasée, mais elle semble presque naïve lorsqu’elle admet à Biff qu’elle pensait que le scandale n’aurait pas d’importance si elle avait été assez talentueuse. Qu’est-ce que ça fait de jouer ?

Hal Linden — J’ai toujours été un fan. Il est tout simplement adorable, et quelle inspiration, mon Dieu ! J’espère que je ferai toujours ce qu’il fait quand j’aurai 91 ans. Oui, c’est sous un jour très différent que nous avons vu Deborah. Il était probablement l’un des rares êtres humains sur la planète à qui elle poserait cette question. devant, parce qu’il était toujours le grand patron, comme s’il était comme [former CBS boss] Les Moonves, ou celui que vous voulez considérer comme à la tête d’un réseau. Elle a vraiment pensé : « Peut-être que je n’étais pas assez drôle, ou que je n’étais pas assez bien », et il lui a dit : « C’est parce que tu étais une femme. » Ils n’ont besoin que d’une seule excuse pour vous annuler, et être une femme leur en donne une de plus. C’est probablement encore vrai dans de nombreuses situations. Et c’était une pilule amère à avaler. Elle avait vraiment besoin de l’entendre de la part de quelqu’un dont elle savait qu’elle ne l’édulcorerait pas.

Lors de leurs combats précédents, comme lorsque Deborah poursuit Ava, on avait l’impression que Deborah essayait de donner une leçon à Ava. Mais quand Ava découvre qu’Ava a menti à propos du poste de rédactrice en chef, elle reproche à Deborah d’avoir commencé à prendre des décisions par peur. En quoi ce combat vous a-t-il semblé différent ?

C’était très différent. Je n’aimais pas être si horrible avec elle, oh mon Dieu. Quand elle me regarde et dit : « Est-ce que ça vaudrait la peine pour toi de me perdre ? Et Deborah dit : « Ouais », en gros – je pense qu’elle le pense vraiment. Je ne sais pas. Elle pense qu’elle le pense vraiment.

Il y a une partie d’elle qui se sent justifiée de penser : « Cette petite fille ! Allez donc. Vous n’avez toujours pas appris les leçons que j’ai essayé de vous enseigner. C’est une affaire brutale, et vous êtes jeune et vous ne comprenez pas. Je vous donne le poste d’écrivain n°2 dans un talk-show de fin de soirée. Vous devriez être aux anges, et le fait que vous me poussiez et exigeiez m’énerve vraiment. Soyez simplement reconnaissant et taisez-vous, et vous finirez par obtenir ce travail. Pourquoi ne peux-tu pas être content de ça ?

Il y a une partie de cela qui semble vraiment justifié d’être aussi dur avec elle. Mais elle l’a simplement proposé et l’a retiré, et c’est horrible.

Ava dit pendant le combat que Deborah ne la mettra jamais en premier, ni elle ni personne d’autre. Pensez-vous que c’est vrai ?

Je ne sais pas. Je déteste penser ça. Je pense qu’elle en était capable. Elle a donné la priorité à son mari quand elle était jeune. Mais il y a tellement d’amertume et elle a toujours été capable de justifier tout ce qu’elle faisait à cause de cela. Elle a laissé passer l’occasion de trouver le bonheur avec Marty – nous découvrons que Marty lui avait proposé il y a des années et elle l’a rejeté en disant: « Ce n’était pas réel, nous étions en vacances. » Je pense qu’elle l’a toujours aimé, mais après ce que son mari a fait, elle pense que c’est une justification suffisante pour ne pas lui faire confiance.

Quand Ava fait chanter Deborah le lendemain, Deborah dit : « Tu ne le ferais pas », ce à quoi Ava répond : « Ne le ferais-tu pas ? C’est un bon point. Pensez-vous que Deborah est fière d’elle parce qu’elle comprend à quel point le business est brutal et qu’elle devient elle-même brutale ?

C’était tellement surprenant quand nous avons lu cette fin pour la première fois. Choc et colère absolus, et oui, un tout petit peu d’admiration. Elle a appris un peu les leçons que j’essayais de lui enseigner, mais c’est tellement inattendu, et il ne lui est jamais venu à l’esprit que c’était pour cela qu’Ava était revenue. Elle a juste pensé : « Elle a vu la lumière ! Elle m’a écouté. Alors d’où cela va venir, je ne peux pas imaginer. Et il y a une partie d’elle, je pense, qui dit : « OK. Allons-y. Ce sera amusant. »

Pouvez-vous voir Deborah s’excuser auprès d’Ava dans Saison 4? Comment cette relation peut-elle évoluer ?

Non, je ne pense pas qu’elle s’excusera. Je ne suis pas sûr, car vous voyez qu’Ava est devenue de plus en plus forte. Ce n’est pas du tout la personne que nous avons rencontrée le pilote. Je ne sais pas comment cela va se manifester avec elle, à la tête d’une salle d’écrivains. Je n’aime pas demander. J’aime être surpris.

Cette interview a été éditée et condensée.

