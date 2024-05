Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace sur l’avenir, la célébration et la chemise rentrée

Source des images, Getty Images Légende, Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace est en pourparlers au sujet d’un nouvel accord et espère attirer l’attention du sélectionneur français Didier Deschamps avec sa forme de fin de saison.

Auteur, Alex Howell

Rôle, Journaliste de football de BBC Sport

14 mai 2024

Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace est l’un des joueurs les plus en forme de la Premier League et est passé du statut de héros culte du club à celui de finisseur mortel reconnu.

L’attaquant de Palace a marqué 10 buts lors de ses 12 derniers matchs, seul Cole Palmer de Chelsea, nominé pour le titre de joueur de la saison en Premier League, a marqué davantage au cours de la même période.

Le joueur de 26 ans a été rajeuni sous la direction du nouveau manager Oliver Glasner et, avec ses impressionnantes statistiques de buts, il commence à attirer l’attention du monde du football au sens large.

Mateta a disputé 29 matches de Premier League la saison dernière, mais n’a débuté que six fois, marquant deux buts.

Cette saison, il compte 13 buts en 24 titularisations et le meilleur ratio buts/tirs (36 %) parmi les 20 meilleurs attaquants de la Premier League. Sa précision de tir (72 %) est juste derrière Phil Foden (75 %) dans cette même liste.

Et l’ancien attaquant des moins de 21 ans de France – qui a remporté les deux prix de joueur de la saison du club – estime qu’il avait juste besoin d’une chance de montrer ce qu’il pouvait faire.

« JE [had to] continuez simplement à jouer dur et soyez prêt et maintenant ils me donnent ma chance », a déclaré Mateta à BBC Sport.

« Quand vous êtes sur le banc, vous ne pouvez rien montrer. Vous savez, en Premier League, vous pouvez entrer en jeu pendant deux ou cinq minutes, c’est difficile.

Mateta a déclaré qu’il a toujours été un attaquant qui avait besoin de moins d’occasions pour marquer.

« C’est l’une de mes qualités », a-t-il ajouté. « Je suis heureux que tout le monde commence à le voir maintenant. Je suis fatigué que seuls les joueurs à l’entraînement puissent voir ça. »

Mateta a formé un excellent partenariat offensif avec Michael Olise et Eberechi Eze et les Eagles sont invaincus lorsque le trio a été nommé dans la formation de départ par Glasner.

Il reste à l’attaquant deux ans sur son contrat et le club a la possibilité de le prolonger d’un an supplémentaire, tandis que les premières discussions ont commencé sur un nouvel accord.

Il est une figure populaire dans le vestiaire du Palace et a déclaré que la tendance à l’ancienne consistant à rentrer sa chemise dans son short pendant les matchs est simplement destinée à amuser ses coéquipiers et non à être superstitieuse, comme certains fans l’ont spéculé.

« C’est plus amusant pour moi quand les gens commencent à en parler », ajoute-t-il.

« Je suis un gars qui ne prend pas tout au sérieux. J’ai commencé le football comme ça [with his shirt tucked in]. J’ai dit ‘laisse-moi recommencer’.

Mateta « adore » sa célébration de but – où il donne un coup de pied dans le corner alors que les supporters du Palace crient « boum » – et dit qu’elle est inspirée par Zlatan Ibrahimovic.

«Je suis toujours heureux quand ils chantent sur moi. Je suis attaquant, j’ai besoin des supporters derrière moi. Je suis un gars qui aime être drôle et parler avec les fans. »

Malgré toute l’attention portée à Olise, Eze et à la signature d’Adam Wharton en janvier, on pourrait affirmer qu’aucun joueur ne s’est amélioré plus que Mateta cette saison.

Lorsqu’on lui demande ce que Glasner a fait pour améliorer son jeu, Mateta attribue cela à la mentalité de « gagnant » de l’entraîneur.

« Quand l’entraînement ne se déroule pas comme il le souhaite, il dit ‘Allez les gars, nous devons faire mieux.’ Nous ne sommes pas là où nous devrions être. J’ai besoin de plus de toi.

« Il ne se soucie pas des grandes équipes. Liverpool, il a dit « nous y allons pour la victoire », même Manchester City lorsque nous avons perdu, il a dit « les gars, nous sommes là pour gagner ».

La forme de Mateta en fin de saison l’a fait « rêver » d’une convocation dans l’équipe de France pour l’Euro 2024.

« C’est dans ma tête », ajoute-t-il. « Quand je m’entraîne, quand je me réveille. Il s’agit juste de jouer avec Palace et un jour [France head coach] Didier Deschamps, s’il peut penser à moi, je peux l’aider à faire n’importe quoi.