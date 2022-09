Jean-Paul Ier, brièvement au service du pape « souriant », est béatifié

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a béatifié dimanche l’un de ses prédécesseurs, Jean-Paul Ier, un pontife brièvement en service qui s’est distingué par son humilité et sa gaieté, et dont la mort brutale dans sa chambre en 1978 a choqué le monde et alimenté les soupçons pendant des années à propos de sa disparition.

La cérémonie sur la place Saint-Pierre constituait la dernière étape formelle au Vatican avant une éventuelle sainteté pour Albino Luciani, un Italien décédé 33 jours après avoir été élu pontife.

Jean-Paul Ier “a communiqué avec un sourire la bonté du Seigneur”, a déclaré François dans son homélie. François a encouragé les gens à prier l’homme d’église nouvellement béatifié pour “nous obtenir le sourire de l’âme”.

L’année dernière, François a approuvé un miracle attribué à l’intercession de Jean-Paul I – celui du rétablissement d’une fillette de 11 ans gravement malade en 2011 à Buenos Aires. Désormais jeune femme, Candela Giarda a déclaré lors d’une conférence de presse au Vatican la semaine dernière via un message vidéo qu’elle avait voulu assister à la cérémonie mais qu’elle ne pouvait pas parce qu’elle s’était récemment cassé un pied en s’entraînant dans une salle de sport.

Assis sous un auvent à l’extérieur de la basilique Saint-Pierre, François a dirigé la cérémonie, qui a été rythmée par des tonnerres, des éclairs et une pluie battante, incitant les cardinaux, les évêques, la chorale et des milliers de fidèles de base sur la place à parapluies ouverts.

Lorsqu’il a été élu pontife le 26 août 1978, Luciani, 65 ans, avait été patriarche de Venise, l’un des postes les plus prestigieux de l’église. Dans ce rôle ainsi que celui précédemment d’évêque dans le nord-est de l’Italie, Luciani a lancé des avertissements contre la corruption, y compris dans les milieux bancaires.

Au cours de son pontificat éphémère, qui s’est conclu par la découverte de son corps dans sa chambre du Palais apostolique, Jean-Paul Ier a immédiatement établi un moyen simple et direct de communiquer avec les fidèles dans les discours qu’il prononçait, un changement de style considéré comme révolutionnaire compte tenu l’étouffement de la hiérarchie de l’église.

Ceux qui ont fait campagne pour qu’il devienne un jour un saint ont souligné sa profonde spiritualité et son accent inlassable sur les principales vertus chrétiennes – la foi, l’espérance et la charité.

“Prions, selon ses propres mots : ‘Seigneur, prends-moi tel que je suis, avec mes défauts, avec mes défauts, mais fais que je devienne ce que tu veux que je sois'”, a déclaré François.

Jean-Paul “a vécu sans compromis”, a déclaré François, saluant Luciani pour avoir “vaincu la tentation de mettre son “je” au centre ou de rechercher la gloire”.

Bien que le Vatican ait déclaré que Jean-Paul était mort d’une crise cardiaque, il a donné des versions contradictoires des circonstances de la découverte de son corps. D’abord, il a dit qu’un prêtre qui lui servait de secrétaire l’avait trouvé, mais a reconnu plus tard que Jean-Paul avait été retrouvé mort par l’une des religieuses qui lui apportaient son café habituel du matin.

Avec un énorme scandale financier qui se développait à l’époque en Italie impliquant des personnalités liées à la banque du Vatican, des soupçons ont rapidement pris racine dans les médias laïques selon lesquels Luciani aurait peut-être été empoisonné parce qu’il avait l’intention d’éradiquer les actes répréhensibles.

Des livres spéculant sur les circonstances de sa mort, d’autant plus qu’aucune autopsie n’a été pratiquée, se sont vendus à des millions d’exemplaires.

Frances D’emilio, Associated Press