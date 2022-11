Jean-Marie Straub, cinéaste intransigeant, est mort à 89 ans

Les réalisateurs de la Nouvelle Vague ont bouleversé les conventions cinématographiques en canalisant leurs théories cinéphiles dans des œuvres d’auteur qui reflétaient les sentiments anti-autoritaires de la France d’après-guerre. M. Straub et Mme Huillet ont poussé ces mêmes impulsions dans une direction plus radicale, évitant les techniques et structures narratives traditionnelles pour créer une forme de film idéologique qui bafoue fièrement les normes de base du divertissement.

“Les Straub”, comme on les appelait souvent (même s’ils préféraient Straub-Huillet comme surnom professionnel) ont émergé dans les années 1950 du même cercle de cinéastes français révolutionnaires que François Truffaut et Jean-Luc Godard, un ami au fil des ans qui a vécu à proximité à Rolle jusqu’à sa mort en septembre.

Leur documentaire de 1981, “Too Early, Too Late”, par exemple, mettait en vedette Mme Huillet, en voix off, lisant une lettre écrite par Friedrich Engels au théoricien marxiste Karl Kautsky sur le désespoir économique des paysans français comme apparemment images sans rapport de lieux de la France contemporaine projetés à l’écran.

Les sources des films semblaient souvent tirées d’un programme de niveau universitaire, s’inspirant de Bertolt Brecht, le romancier et critique littéraire Elio Vittorini et les opéras du compositeur atonal Arnold Schoenberg.

Les critiques, les théoriciens du cinéma et les spectateurs avertis avaient une opinion bien arrêtée de leur travail, qui pouvait être considéré comme poétique ou ennuyeux. Leur approche minimaliste du montage, de la cinématographie et du jeu d’acteur exigeait que “l’on soit d’une humeur si réceptive qu’elle frise le lavage de cerveau”, comme l’a écrit Vincent Canby dans le New York Times dans sa critique de “Relations de classe” leur interprétation de 1984 du roman inachevé de Franz Kafka, “Amerika”.

Le film est maintenant salué comme l’un des plus accessibles et des plus beaux films de Straub-Huillet, mais M. Canby a déclaré que la ligne impassible des acteurs sonnait «comme s’ils donnaient des instructions sur la façon de mettre son gilet de sauvetage en cas de un débarquement imprévu en mer.

Pour d’autres critiques, cet engagement inébranlable envers une esthétique était une déclaration artistique en soi. “Certains films veulent être aimés”, a écrit le critique J. Hoberman dans le New York Times en passant en revue une rétrospective Straub-Huillet de 45 films au Museum of Modern Art en 2016. “D’autres préfèrent être admirés. Et puis il y a les films, comme ceux de Jean-Marie Straub et de Danièle Huillet, qui, indifférents à l’amour ou à l’admiration, sont des monuments à leur propre intégrité.