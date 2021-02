Jean-Marc Ollagnier dit « il y a des opportunités que nous devons façonner, comprendre et saisir »

Un pied aujourd’hui et un pied demain.

L’année écoulée a été si mouvementée et troublante que pour beaucoup, moi y compris, il peut être difficile d’éprouver un certain optimisme quant à l’avenir. La vision de Jean-Marc Ollagnier était donc un baume opportun pour mes nerfs ébranlés. Ollagnier est le PDG Europe du cabinet de conseil mondial Accenture. Avec son travail, il chevauche «un pied dans aujourd’hui, un pied dans demain». S’il admet que le pied aujourd’hui est douloureux, pour lui, le pied de demain est celui de promesses et d’opportunités. De plus, pour Ollagnier en termes de géopolitique et de business, les «stars sont de plus en plus alignées» pour faire les choses correctement.

« Nous devons regarder ce qui » est ensuite «

Nous connaissons tous le vieil adage «toutes les bonnes choses doivent prendre fin». Ollagnier travaille sur le même principe en ce qui concerne la pandémie, mais dans ce cas, à l’inverse, toutes les mauvaises choses doivent cesser. «Il y aura une fin à cette crise comme n’importe quelle crise et nous devons regarder ce qui va suivre, à quoi ressemblera la nouvelle normalité», me dit-il.

Comme beaucoup de perturbateurs auxquels j’ai parlé pour Ollagnier, la pandémie est un accélérateur de changement à un moment d’urgence planétaire. En un mot, sa voie à suivre est la suivante: «Nous devons vraiment repenser la façon dont nous faisons des affaires pour devenir de manière simple plus numérique, mais aussi plus durable afin de faire face à l’un des plus grands défis auxquels la planète doit faire face. , qui est le changement climatique. »

Transformation jumelle

Accenture a identifié ce qu’il appelle un Transformation jumelle. Les ingrédients du succès de l’industrie sont le couplage des révolutions numérique et durable.

«Les entreprises qui maîtriseront le numérique et les entreprises qui mettront la durabilité au cœur de cette stratégie seront probablement les gagnantes dans ce monde futur. Il sera donc essentiel d’avoir une parfaite compréhension des deux tendances, de ces deux technologies », a déclaré Ollagnier.

« Reconnaissez que vous ne savez pas »

Ce chef d’entreprise a du pain sur la planche pour lui. La tâche qui l’attend, comme pour «de nombreux dirigeants, est de comprendre ces nouveaux marchés, cette nouvelle opportunité, de la façonner et de s’y préparer et de l’expliquer à votre équipe». Covid-19 lui a donné des conseils sur la façon de procéder; «Lorsque vous avez affaire à quelque chose que vous ne savez pas, la meilleure chose à faire est de reconnaître que vous ne savez pas. J’ai toujours pensé qu’être humble était probablement une bonne chose, mais maintenant c’est vraiment une très bonne chose et c’est quelque chose avec lequel de nombreux dirigeants ont du mal.

Je demande à Ollagnier de s’engager davantage dans sa vision de l’avenir et de me dire où il place les chances que le monde se fixe sur ce qu’il considère comme la bonne voie. Avec toute l’humilité qui lui est due, les chances qu’il partage sont agréablement élevées. En fait, sur une échelle de un à 10, il place ses espoirs fermement à huit et plus. Donc plus qu’une lueur mais une lueur d’espoir bien nécessaire à l’horizon.