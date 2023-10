jei vous voulez connaître les valeurs profondes qui animent quelqu’un, il faut parfois regarder qui il admire, qui il jette aux oubliettes et qu’il refuse de condamner sans réserve. Pour Jean-Luc Mélenchon, le fervent défenseur de l’extrême gauche française, cela devrait désormais être clair. Après tout, le chef de l’alliance d’opposition de gauche est en politique depuis quatre décennies et sénateur depuis 1986. Il s’est présenté comme une alternative radicale de gauche à Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors de l’élection présidentielle de 2022 et a presque réussi à se qualifier pour la seconde. rond. Mais même si Mélenchon a peut-être attiré de nombreux jeunes électeurs dans sa campagne, il n’est pas Bernie Sanders : son refus d’évoluer depuis l’antiaméricanisme réflexif de la guerre froide et son désir de poursuivre une opposition « révolutionnaire » ont entraîné la gauche française dans inéligibilité et confusion morale.

Pas plus tard qu’en 2019, bien après que le Venezuela ait a cessé d’être une démocratie et était devenu, au contraire, la principale source d’approvisionnement de l’Amérique latine. réfugiés politiques et économiquesMélenchon était encore exprimer publiquement son admiration pour feu Hugo Chavez et Nicolás Maduro.

Ou prendre son bilan sur Vladimir Poutine, ce qui est sans doute pire – même s’il a publiquement modéré certaines de ses anciennes positions après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Néanmoins, ce qui a précédé la première grande guerre européenne depuis une génération est révélateur. Pour Mélenchon, l’annexion illégale de la Crimée par Poutine était non seulement compréhensible, mais louable. «De toute évidence, la Crimée est ‘perdue’ pour l’OTAN. C’est une bonne nouvelle,” il a écrit sur son blog en mars 2014. Par la suite, Poutine était quelqu’un s’allier avec en Syrie. Et lors de la campagne électorale française de 2017, c’était américain »la propagande» pour considérer la Russie « une menace ».

Même à l’époque Avant que Poutine ne lance sa guerre dévastatrice, Mélenchon a constamment fourni des obscurcissements et des excuses à la Russie : que tout était en réalité de la faute de l’OTAN, ou que les États-Unis «il ne faut pas annexer l’Ukraine à l’OTAN» (d’ailleurs, les pays demandent à rejoindre l’OTAN ; pas un seul membre de l’alliance n’a été « annexé » par celle-ci).

Impossible de conduire la France hors de l’OTAN et dans un “Alliance bolivarienne» Avec la Russie et le Venezuela, Mélenchon a persuadé le reste de la gauche française de s’aligner derrière lui dans une alliance faîtière – les Nupes. Cette alliance, forgée avant les élections législatives de 2022, a toujours été une alliance d’opportunisme politique plutôt que d’idéologie. Ni Yannick Jadot, ancien candidat des Verts à la présidentielle, ni la maire de Paris Anne Hidalgo, du parti socialiste en déclin, ni Raphaël Glucksmann, fondateur de la Place publique de centre-gauche, ne partagent son penchant pour les autocrates, ni d’autres éléments de La France Insoumise (LFI). ) plateforme politique. Les Verts sont pro-européen chez Mélenchon Europhobie (et franchement, Germanophobie).

En mars 2021, Glucksmann était sanctionné par le ministère chinois des Affaires étrangères pour avoir dénoncé la répression exercée par la Chine contre sa minorité ouïghoure. En août 2022, en revanche, l’ambassade de Chine en France heureusement remercié Mélenchon « pour son soutien constant à la politique d’une seule Chine ».

Qu’est-ce qui pourrait finalement défaire MélenchonMais c’est l’ambiguïté perçue dans sa réaction aux événements sanglants survenus en Israël le 7 octobre. Parmi les 1 400 victimes du Hamas figuraient une femme enceinte, des personnes âgées, des étudiants pro-palestiniens assistant à un concert pour la paix, des enfants et des bébés. Il s’agissait d’une atrocité de masse, d’un pogrom du XXIe siècle au cours duquel plus de Juifs ont été assassinés qu’à aucun autre moment depuis l’Holocauste. Mélenchon a eu des jours pour dire que la vie des Juifs comptait. Au mieux, il a plutôt déclaré : « Toutes les vies comptent » – a-t-il déclaré le 7 octobre.

Depuis l’attaque, lui et d’autres membres éminents de son parti, LFI, ont refusé à plusieurs reprises de qualifier le Hamas de groupe terroriste (une conclusion à laquelle l’UE est parvenue à propos du Hamas il y a vingt ans). Les LFI communiqué initial le 7 octobre, le Hamas a utilisé le langage propre du Hamas à son sujet, qualifiant l’attaque d’« offensive armée des forces palestiniennes » qui est intervenu « dans le contexte de l’intensification par Israël de la politique d’occupation de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est ».

Au milieu de la réaction négative, Mélenchon a redoublé d’efforts, s’en prenant à Glucksmann pour avoir voté pour un Parlement européen résolution condamnant l’attentat du 7 octobre, tout en ignorant totalement le député LFI Danièle Obonoqui a qualifié le Hamas de «mouvement de résistance» quelques jours après que les détails du massacre soient devenus largement disponibles.

Le récit de Mélenchon retweeté l’accusation (maintenant clairement fausse) selon laquelle Israël « a choisi de massacrer des familles » en bombardant l’hôpital arabe al-Ahli. Au moment de la rédaction de cet article, la republication reste active malgré les rétractations de leurs premiers reportages auprès des grands médias.

Un rassemblement pro-palestinien à Paris, France, le 22 octobre 2023. Photographie : Apaydin Alain/Abaca/Shutterstock

Et après un grand rassemblement pro-palestinien à Paris le week-end dernier, Mélenchon a posté une photo de la foule avec les mots « This is France », avant d’accuser la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, de « camper » à Tel-Aviv pour « encourager un massacre » à Gaza. Braun-Pivet, qui se trouve être juif et qui a été victime d’antisémitisme dans le passé, a accusé Mélenchon de mettre une autre «cible sur mon dos».

Mélenchon a par la suite nié les accusations d’antisémitisme, mais LFI n’est guère étrangère au sifflet de «double loyauté» lorsqu’il s’agit des juifs français. Jean-Marie Le Pen a peut-être longtemps détenu le titre d’antisémite en chef de la politique française, mais l’antisémitisme est également présent à gauche. Mélenchon ne semblait pas gêné par la situation tissé à travers le gilet jaune (gilets jaunes) protestations. Incidents antisémites en France augmenté de 70% entre 2020 et 2022et il est significatif que les étudiants juifs – dont 90% disent avoir été confrontés à l’antisémitisme au cours de leurs études – sont plus peur de l’extrême gauche que l’extrême droite. Mais les deux dernières semaines ont envoyé de l’antisémitisme dans overdrive flagrantavec plus de 300 des incidents antisémites signalés en France – presque autant que sur l’ensemble de l’année 2022.

Appeler le terrorisme par son nom et reconnaître les souffrances et le danger réels auxquels sont confrontés les Israéliens n’empêche pas de protester contre l’ampleur ou la nature des bombardements israéliens sur Gaza, qui ont tué des milliers de civils depuis les attentats du 7 octobre, et contre leurs conséquences. coupure d’eau, de nourriture et de carburant. Cela n’empêche pas de condamner le renforcement du siège de Gaza depuis 16 ans, ou de penser qu’une invasion terrestre à la poursuite du Hamas serait une erreur de type irakien qui causerait de nombreuses victimes civiles supplémentaires.

Mais si vous êtes troublé par la réponse d’Israël et que vous remettez en question sa légalité ou sa moralité, qui, selon vous, représente le mieux ce point de vue – quelqu’un avec une longue histoire d’empathie et de sagesse, ou quelqu’un rempli d’emphase colérique, et qui, à cause de cela, est-il facile de licencier ?

Après les attentats de 2015 contre Charlie Hebdo et le supermarché casher Hyper Cacher, Manuel Valls, alors premier ministre déclaré que « la France sans les Juifs de France n’est plus la France ». Quelle différence avec la gauche de Mélenchon, qui, sous sa direction, a cherché à déclencher des bagarres pour tout – même pour les punaises de lit. Mais sur la crise au Moyen-Orient, Mélenchon a la responsabilité de ne pas susciter la colère et les tensions intérieures qui pourraient finir par mettre ses propres concitoyens en danger.

Un sérieux réaction intra-gauche se prépare en France alors que d’autres se distancient de l’approche de Mélenchon. « Mélenchon, tout le problème de la gauche » déclaré Le Monde dans un éditorial. Les voix raisonnables de la gauche française le savent après des mois de division il n’est plus apte à les diriger et semble prêt à ce que cela se produise la dernière goutte. Le parti socialiste a, à la demande d’Hidalgo et d’autres, a suspendu sa participation à Nupes, et le parti communiste a appelé à «un nouveau type de syndicat» pour la gauche.

Mélenchon s’est peut-être fait un nom en tant qu’orateur doué dans sa jeunesse, mais ce qui reste de celui qu’il fut autrefois semble consister en la folie des grandeurs, petites insultes et une profonde amertume que les Français aient massivement refusé de l’élire président.

Mélenchon s’intéresse au feu, à la rage, à la révolution et alimente une vision de la France déconnectée de la réalité. Cela n’a fait que rendre les choses encore plus extrêmes, mais pas nécessairement en faveur de Mélenchon. Si les Français devaient se retrouver face à un choix en 2027 entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, Le Pen gagnerait. Ce ne serait même pas proche. Qu’un nouveau groupe se forme ou non, ce qui est clair est que la gauche doit se débarrasser de Mélenchon, et rapidement. Pour son bien, et pour celui de la France.