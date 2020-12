L’éminent agent de mannequinat français Jean-Luc Brunel, ancien proche associé du milliardaire américain en disgrâce Jeffrey Epstein, a été arrêté en France pour des accusations de crimes sexuels, ont déclaré jeudi les procureurs.

Brunel a été arrêté mercredi sur des accusations de viol, d’agression sexuelle de mineurs, de traite des êtres humains et de participation à une conspiration criminelle, ont indiqué les procureurs de Paris à l’AFP.

Il a été détenu à l’aéroport Charles de Gaulle de Paris alors qu’il s’apprêtait à prendre un avion pour le Sénégal, a ajouté une source proche du dossier.

Epstein, qui a été arrêté à New York en juillet pour trafic de filles mineures à des fins sexuelles, a été retrouvé pendu dans sa cellule de prison de New York le 10 août 2019 en attendant son procès pour abus impliquant des filles à son domicile de Palm Beach et sur son île privée. dans les Caraïbes.

Sa propriété d’un appartement dans un quartier huppé de Paris et les allégations de femmes qui disent avoir été maltraitées en France ont incité les procureurs français à ouvrir leur propre enquête pénale en août.

L’enquête ouverte par la France sur les activités d’Epstein s’est concentrée sur Brunel, accusé dans des documents judiciaires américains de viol et de recrutement de jeunes filles pour son ami.

«Les victimes ont longtemps attendu l’arrestation de Jean-Luc Brunel. Elles accueillent sa détention avec soulagement et avec confiance dans la procédure judiciaire», a déclaré l’avocate Anne-Claire Lejeune, qui représente plusieurs victimes.

« C’est une énorme nouvelle. Je pleure de joie », a déclaré Thysia Huisman, une ancienne mannequin néerlandaise qui prétend avoir été « droguée et violée » par Brunel à l’âge de 18 ans.

La détention à l’aéroport de Brunel met fin à plus d’un an d’incertitude et de mystère sur ses allées et venues.

L’avocat de Brunel a déclaré en octobre 2019 qu’il avait rejeté avec véhémence les allégations formulées dans la presse, mais a nié que son client était en fuite, insistant sur le fait qu’il était disponible pour un interrogatoire.

L’année dernière, la police française a fait une descente dans les bureaux de Karin Models, une agence fondée par Brunel, et a fouillé la maison de luxe parisienne d’Epstein non loin de l’Arc de Triomphe.