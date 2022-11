Jean Lapointe, chanteur, acteur et sénateur canadien à la retraite, décède à 86 ans

Jean Lapointe, le chanteur, acteur et comédien québécois bien-aimé qui a ensuite été nommé au Sénat, est décédé à l’âge de 86 ans.

La fondation qu’il a créée a annoncé vendredi son décès des suites de complications de santé dans une maison de soins palliatifs de Montréal, entouré de ses proches.

Né à Price, un village du Bas-Saint-Laurent, Lapointe débute sa carrière à l’adolescence à la radio de Québec.

En 1955, il fonde les Jérolas avec Jérôme Lemay.

Le duo populaire mêlait musique, humour et imitations, les amenant à des performances sur Le spectacle d’Ed Sullivan en 1963 et au célèbre Olympia de Paris.

Les Jérola se séparent en 1974 alors que Lapointe et Lemay se lancent dans une carrière solo.

Lapointe a connu le succès tout seul dans la musique ainsi que dans la comédie tout au long des années 1970 et 1980, enchaînant des succès tels que Chante-la ta chanson, Tu jongles avec ma vie et Si on chantait ensemble.

En 1981, il remporte le Félix, prix de la musique québécoise, du concert de l’année.

Il était également un acteur doué et a eu une carrière cinématographique parallèlement à ses autres exploits, à commencer par Yuil 871 aux côtés de Lemay en 1966. Son rôle dans le film de 2004 Le dernier tunnel d’Érik Canuel a donné lieu à un prix Génie et à un prix Jutra la même année.

En 2000, le gala québécois des prix de l’humour Les Olivier lui a décerné un prix hommage. Un autre hommage lui a été rendu lors du gala Juste pour rire en 2005, marquant son 50e anniversaire dans l’entreprise.

Jérôme Lemay, à gauche, et Jean Lapointe, à droite, ont formé les Jérolas de 1955 à 1974. (Radio Canada)

Lapointe a été nommé au Sénat en 2001 par l’ancien premier ministre Jean Chrétien, siégeant en tant que libéral jusqu’à sa retraite à 75 ans en 2010. Lapointe a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa vie, notamment sa nomination à l’Ordre du Canada en 1984 et sa nomination à titre d’officier. de l’Ordre national du Québec en 2006.

Lapointe a lutté contre l’alcoolisme dans les années 1960 mais a réussi à s’en sortir et, en 1982, il a créé une maison de transition pour les personnes aux prises avec l’alcoolisme et la toxicomanie, La Maison Jean Lapointe. Le mois dernier, la fondation et le centre de traitement ont célébré leur 40e anniversaire.

“Notre père a toujours dit que sa plus grande fierté a toujours été la Maison Jean Lapointe”, a déclaré sa fille Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale du centre de traitement, dans un communiqué.

“Son départ nous attriste, mais nous savons qu’il restera l’âme de notre établissement.”

Lapointe laisse dans le deuil son épouse, Mercedes, et ses sept enfants, deux petits-fils et deux sœurs.

“La perte de notre père est une épreuve terrible, mais savoir que son héritage artistique et humaniste vivra dans le cœur des Québécois nous réconforte”, a déclaré son fils Jean-Marie Lapointe dans un communiqué.