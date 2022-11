Jean Johansson de A Place in the Sun rougit à cause des aveux TRÈS grossiers de l’invité

La star de A PLACE in the Sun, Jean Johansson, est restée bouche bée après qu’un invité a admis qu’il aimait se baigner dans la piscine.

Le présentateur, 40 ans, a aidé les invités Jeffrey et Trudi à trouver leur maison pour toujours sur la Costa Blanca sur la série Channel 4.

Canal 4

Jean a été choqué après la confession grossière d’un invité[/caption]

Jean a été choqué d’apprendre qu’ils cherchaient une propriété depuis deux ans.

Elle a demandé s’ils étaient difficiles et ils ont accepté – mais Jean a dit qu’elle était “prête à relever le défi”.

Avec un budget de 245 000 £ et recherchaient une spacieuse villa individuelle avec trois chambres, deux salles de bains et une piscine.

Ils ont ajouté qu’ils ne voulaient pas d’un endroit «trop éloigné» ou «trop proche des voisins».

Le couple était satisfait de la troisième propriété qui offrait de superbes vues sur les collines.

Mais ils pensaient que la piscine était un peu “ouverte”, ce qui a incité Jeffrey à faire une confession explicite.

En savoir plus sur le soleil SAPIN RÉEL Je suis obsédé par Noël et mes conseils astucieux donneront à n’importe quel arbre bon marché un aspect luxueux SURCHARGE Nous sommes passés à un compteur intelligent et avons été facturés 13 000 £ en UNE NUIT

Il a dit: “J’aime faire un peu de trempage maigre.”

Jean était stupéfait alors qu’elle mettait ses mains sur sa bouche.

Elle a dit: «C’est quelque chose dont nous pourrions avoir à parler. Je vais avoir une petite conversation avec vous à ce sujet.

Jean a ajouté: “Vous pouvez faire un plongeon maigre à la plage nudiste, d’accord? J’ai une image dans la tête. Entrons dans la propriété ».

Elle a plaisanté: “Et vous pourriez vous débrouiller sans tremper ici?”





Jeffrey a répondu : « Pendant un moment. Je ne veux pas être arrêté.

À la fin de l’épisode, Jeffrey et Trudi ont décidé de ne pas faire d’offre pour la troisième propriété.

L’intimité autour de la piscine et l’espace intérieur de la salle à manger était un facteur décisif.

Mais ils ont sécurisé une autre maison qui se trouvait à proximité de la troisième propriété.

A Place in the Sun est diffusé sur Channel 4 et est disponible sur All 4.