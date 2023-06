Jean Johansson de A Place in the Sun éblouit les fans avec son magnifique haut à bretelles et son petit short sur le plateau de Channel 4

A PLACE in the Sun’s Jean Johansson a ébloui les fans dans un « magnifique » haut à bretelles et un minuscule short sur le plateau de Channel 4.

Jean, 41 ans, est occupé à tourner une nouvelle série de l’émission à succès de Channel 4.

S’adressant à son Instagram, elle a partagé une photo de Paphos à Chypre alors qu’elle posait pour l’équipe de tournage de l’émission au soleil.

Jean portait un haut à motifs crème et pêche qui s’attachait autour de son cou et elle l’a associé à une paire de shorts assortis, faisant clignoter ses jambes toniques dans le processus.

La présentatrice avait ses cheveux noirs sur une épaule et ses mains sur ses hanches alors qu’elle souriait à la caméra.

Elle a légendé la photo: « Super petit tournage à Paphos. Je t’aime Chypre.

Les fans de Jean n’ont pas tardé à commenter, avec une écriture: « Une jolie petite tenue. »

Un autre a ajouté: « Tu portes des vêtements fabuleux en jean. »

Un troisième a commenté: « Tu es magnifique. »

Un autre fan a accepté en écrivant: « Belle comme toujours. »

La semaine dernière, les téléspectateurs de A Place in the Sun ont été déconcertés par un changement d’horaire qui impliquait le programme.

Il diffuse deux épisodes consécutifs, et un fan a dit : « Attendez, quoi ?! Deux épisodes coup sur coup ? Ce créneau horaire devient si déroutant. Placeurs de l’après-midi, c’est la première fois aujourd’hui que je ne suis pas en ligne.

Un autre a écrit : « Double épisode ?? C’est quoi cette sorcellerie ?

Un troisième a écrit: «WTF une double facture. Le monde est allé au pot.

A Place in the Sun est diffusé sur Channel 4.