Jean des années 1850 provenant d’un naufrage vendu aux enchères

RENO, Nevada –

Tirés d’un coffre coulé lors d’un naufrage en 1857 au large de la Caroline du Nord, les pantalons de travail que les responsables de la vente aux enchères décrivent comme la plus ancienne paire de jeans connue au monde se sont vendus 114 000 $ US.

Le pantalon de mineur blanc et résistant avec une braguette à cinq boutons faisait partie des 270 artefacts de l’époque de la ruée vers l’or qui se sont vendus pour un total de près d’un million de dollars à Reno le week-end dernier, selon Holabird Western American Collections.

Il y a un désaccord quant à savoir si les pantalons coûteux ont des liens avec le père des jeans bleus modernes, Levi Strauss, car ils sont antérieurs de 16 ans à la première paire officiellement fabriquée par son Levi Strauss & Co. basé à San Francisco en 1873. Certains disent des preuves historiques suggèrent qu’il existe des liens avec Strauss, qui était un riche grossiste de produits secs à l’époque, et le pantalon pourrait être une version très précoce de ce qui allait devenir le jean emblématique.

Mais l’historienne et directrice des archives de la société, Tracey Panek, affirme que toute affirmation sur leur origine est une “spéculation”.

“Le pantalon n’est pas Levi’s et je ne crois pas non plus qu’il s’agisse d’un pantalon de travail de mineur”, a-t-elle écrit dans un e-mail à l’Associated Press.

Quelle que soit leur origine, il est indéniable que le pantalon a été fabriqué avant que le SS Central America ne coule dans un ouragan le 12 septembre 1857, bondé de passagers qui ont commencé leur voyage à San Francisco et se dirigeaient vers New York via Panama. Et rien n’indique que des pantalons de travail plus anciens datant de l’ère de la ruée vers l’or existent.

“Ces jeans de mineur sont comme le premier drapeau sur la lune, un moment historique de l’histoire”, a déclaré Dwight Manley, associé directeur du California Gold Marketing Group, qui possède les artefacts et les a mis aux enchères.

D’autres articles de vente aux enchères qui avaient été ensevelis pendant plus d’un siècle dans l’épave du navire à 7 200 pieds (2 195 mètres) sous la surface de l’océan Atlantique comprenaient les clés du commissaire de la salle au trésor où des tonnes de pièces de monnaie Gold Rush et de lingots d’essayeurs étaient stockées. Il s’est vendu 103 200 $ US.

Des dizaines de millions de dollars d’or ont été vendus depuis le début de la récupération du naufrage en 1988. Mais samedi dernier a marqué la première fois que des artefacts ont été mis aux enchères. Une autre vente aux enchères est prévue en février.

“Il n’y a jamais rien eu de tel que ces artefacts récupérés, qui représentaient une capsule temporelle de la vie quotidienne pendant la ruée vers l’or”, a déclaré Fred Holabird, président de la société de vente aux enchères.

Le couvercle d’un coffre au trésor Wells Fargo & Co., considéré comme le plus ancien du genre, a coûté 99 600 $ US. Un pistolet de poche Colt de 1849 vendu 30 000 $ US. Une pièce d’or de 20 $ US frappée à San Francisco en 1856 et plus tard estampillée d’une publicité de pharmacie de Sacramento a rapporté 43 200 $ US.

La plupart des passagers à bord du SS Central America ont quitté San Francisco sur un autre navire – le SS Sonora – et ont navigué vers Panama, où ils ont traversé l’isthme en train avant de monter à bord du navire condamné. Parmi les personnes à bord lorsque le SS Central America est tombé, 425 sont morts et 153 ont été sauvés.

Le mélange unique d’artefacts de la haute société San Franciscains aux cols bleus a suscité l’intérêt des historiens et des collectionneurs. Le pantalon provenait de la malle d’un homme de l’Oregon, John Dement, qui a servi pendant la guerre américano-mexicaine.

“En fin de compte, personne ne peut dire que ce sont ou ne sont pas des Levi’s avec une certitude à 100%”, a déclaré Manley. Mais “ce sont les seuls jeans Gold Rush connus… qui ne sont présents dans aucune collection au monde”.

Holabird, considéré comme un expert de l’ère de la ruée vers l’or au cours de ses plus de 50 ans en tant que scientifique et historien, a convenu: “Jusqu’à présent, aucun musée n’en a proposé un autre.”

Panek a déclaré que Levi Strauss & Co. et Jacob Davis, un tailleur de Reno, ont reçu un brevet américain en mai 1873 pour “Une amélioration de la fixation des ouvertures de poche”. Des mois plus tard, a-t-elle dit, l’entreprise a commencé à fabriquer le célèbre pantalon riveté – “Le jean Levi’s 501, le premier jean bleu moderne”.

Elle a déclaré avant la vente aux enchères que les pantalons de naufrage n’avaient pas de marque d’entreprise – pas “de patchs, de boutons ou même de rivets, l’innovation brevetée en 1873”.

Panek a ajouté dans des e-mails à AP cette semaine que les pantalons “ne sont pas typiques des pantalons de travail de mineur dans nos archives”. Elle a cité la couleur, “la conception inhabituelle de la braguette avec des boutonnières latérales supplémentaires” et le tissu non denim qui est plus léger “que le tissu utilisé pour ses premiers vêtements rivetés”.

Holabird a déclaré qu’il avait dit à Panek alors qu’elle examinait les pantalons à Reno la semaine dernière qu’il n’y avait aucun moyen de les comparer historiquement ou scientifiquement à ceux fabriqués en 1873.

Tout avait changé – les matériaux, la disponibilité des produits, les techniques de fabrication et la distribution sur le marché – entre 1857 et le moment où Strauss a sorti une poche à rivet, a déclaré Holabird. Il a dit que Panek n’était pas en désaccord avec lui.

Levi Strauss & Co. a longtemps soutenu que jusqu’en 1873, l’entreprise était strictement un grossiste et ne fabriquait pas de vêtements.

Holabird pense que le pantalon a été fabriqué par un sous-traitant de Strauss. Il a décidé de “suivre l’argent – suivre l’or” et a découvert que Strauss avait une portée de marché et des ventes “à un niveau jamais vu auparavant”.

“Strauss était le plus grand marchand à expédier de l’or hors de Californie au cours de la période 1857-1858”, a déclaré Holabird.

La liste de la cargaison de 1,6 million de dollars américains qui a quitté San Francisco sur le SS Sonora en août 1857 pour le Panama a été surmontée par les 260 300 dollars américains en or de Wells Fargo. Cinq autres grandes banques suivaient, suivies de Levi Strauss avec 76 441 $ US. Levi Strauss a eu au moins 14 expéditions similaires d’une valeur moyenne de 91 033 $ US chacune de 1856 à 1858, a déclaré Holabird.

“Strauss vend à tous les magasins de produits secs de taille décente dans les régions aurifères de Californie, probablement des centaines d’entre eux – de Shasta à Sonora et au-delà”, a déclaré Holabird. “Ce type était un génie du marketing absolu, imprévu.”

“En bref, ses énormes ventes créent une cause à fabriquer. Il devrait passer des contrats avec des producteurs pour toute une production.”