Jean Dawson sortira le 2e volet de sa dernière trilogie musicale

Jean Dawson est un livre ouvert. Sur scène, l’interprète excentrique prend le contrôle alors qu’il rebondit, plein d’énergie avec un lyrisme vulnérable et un son expérimental. En personne, il est charmant et introspectif, assis en face avec un sweat-shirt à capuche serré sur la tête et ses cheveux tombant sur ses yeux alors qu’il parle avec des métaphores et de longues anecdotes sur ses derniers projets, sa renommée, son identité culturelle et plus encore.

Depuis la sortie de sa mixtape de 2019, « Bad Sports », Dawson a créé une musique qui va et vient de manière transparente d’un genre à l’autre, allant du rap au punk en passant par le folk et le hip-hop abstrait, avec des paroles pertinentes qui abordent des sujets comme santé mentale et hypermasculinité.

Cette année, il dévoile un nouvel ensemble d’œuvres qui permettent aux fans de voir trois parties différentes et « hyper-esthétisées » de lui-même.

La trilogie musicale de Dawson est divisée en trois chapitres, chacun ayant son propre caractère. Le premier, « ‘XCAPE’, PT. 1 JEAN DAWSON AS PHOENIX' », est sorti en mai et présente deux singles optimistes qui captivent les auditeurs avec un son émergent qui a encore une touche de nostalgie emo punk des débuts.

« Je ne suis rien d’autre qu’un mythe/Je trompe tout le monde, je brûle tout ce que je touche/Je vis en marge/Les dreads couvrent un sourire doré/L’or transforme la mousse en polystyrène pour le style », chante-t-il sur « youth+ ».

« Phoenix est un personnage très, très proche de ce que je suis déjà », a déclaré Dawson à l’Associated Press. « Je vais trop parler. Je vais en dire trop. Je vais être ouvertement vulnérable sans raison parce que cela me met à l’aise, et cela met les autres mal à l’aise que je sois si vulnérable. »

Son deuxième opus, « ‘DESTRUCTION FOR DUMMIES’, PT 2 JEAN DAWSON AS ‘NIGHTMARE' », sorti le 17 août. Il affiche un côté plus tendre, avec trois chansons qui mélangent des éléments au tempo plus lent de la pop, du rap et du rock.

Le personnage de Nightmare, dit Dawson, « c’est quand je me sens un peu plus doux et que je veux murmurer pour le reste de la journée, et je n’ai pas vraiment tous les mots que je veux dire. »

« Tu rêves toujours/J’essaie de trouver le sens/Et s’il n’y avait pas de sens/Pourquoi je ne dors jamais », chante-t-il sur « X-Ray ».

Le troisième volet du projet devrait sortir plus tard cette année, mettant en vedette un personnage que Dawson décrit comme « incompris ».

Dawson, 27 ans, est aussi ouvert et vulnérable en personne que dans sa musique, même lorsqu’il se cache derrière un sweat à capuche.

« Je n’ai tout simplement pas peur de dire aux gens ce que je sais de moi parce que je n’ai pas peur de moi-même », dit-il. « Je veux être si connecté quand je dis à quelqu’un : ‘Je te sens’, je ne mens pas. Je veux avoir une véritable empathie avant de mourir. »

Dawson, d’origine noire américaine et mexicaine, affirme que son éducation – vivant entre les villes frontalières de San Diego et Tijuana – l’a amené à se débattre très jeune avec le sens de l’identité.

« Il m’a été difficile de déterminer ce que devrait être l’identité. J’ai donc choisi de ne rien adopter », a-t-il déclaré. « J’ai vite compris que mon identité n’étant rien signifiait que je pouvais être tout. Et c’est ce qui a fait de moi le musicien que je suis aujourd’hui. »

Les parents de Dawson ont eu une forte influence sur ses goûts et son talent artistique. Sa mère mexicaine jouait Ice Cube et du rock des années 80 chez elle, tandis qu’aux États-Unis, son père écoutait fréquemment des corridos mexicains.

« Ils ne savaient pas que leur amour pour des cultures qui n’étaient pas les leurs créerait quelqu’un qui vivrait à l’intersection », a déclaré Dawson.

Cet amalgame d’influences a conduit à la fusion innovante des genres de Dawson, de « Bad Sports » à son album de passage à l’âge adulte « Pixel Bath » en 2020 et à son deuxième album introspectif de 2022, « Chaos Now (astérisque) ». Ses sorties ont mis en vedette d’autres jeunes innovateurs allant de Mac DeMarco à A$AP Rocky et Earl Sweatshirt.

Dawson se lance maintenant dans d’autres collaborations alors qu’il rejoint la tournée d’arène « Take Me Away » du rappeur Trippie Redd, qui débutera le 31 août, et fera la première partie d’Interpol au Greek Theatre de Los Angeles plus tard cet automne, se produisant devant des milliers de fans et s’appuyant sur le sentiment d’acceptation qu’il ressent à chaque fois qu’il monte sur scène.

Mais à mesure que sa carrière grandit, la célébrité est la dernière chose qui lui préoccupe. Dawson se soucie davantage de la connexion et du fait de savoir qu’au moins une personne est capable de se sentir comprise à travers son art.

« Si je ne représente qu’une fraction de 1% de quelque chose qui peut vous faire ressentir quelque chose parce que j’ai quelque chose à dire, alors je peux quitter cette terre et me dire : ‘Vous savez quoi ? J’ai essayé de rendre mon service' », a-t-il déclaré. . « Et mon service n’était pas là pour être un joueur de flûte, pour que personne ne me suive, pour que personne n’ait une haute estime de moi – juste pour que je sois un ami quand quelqu’un en a besoin. »