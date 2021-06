Jean-Clair Todibo quitte Barcelone pour rejoindre Nice alors que commence l’exode estival

Défenseur de Barcelone Jean-Clair Todibo a rejoint Nice pour un montant initial de 8,5 millions d’euros pour lancer un exode estival attendu au Camp Nou.

L’accord pour Todibo pourrait valoir 15,5 millions d’euros si des ajouts sont déclenchés, tandis que le Barça devra également un pourcentage de tout futur transfert.

Le Barça a déjà signé quatre fois cet été et le président Joan Laporta a fait part de son désir de recruter « trois sur quatre » de plus.

Cependant, le président de la Liga Javier Tebas a averti le club catalan qu’il devait réduire sa masse salariale avant de pouvoir enregistrer de nouvelles recrues.

La menace de Tebas couvrait également tout nouvel accord potentiel pour Lionel Messi, l’attaquant étant hors contrat en seulement trois jours.

Le chef de la Liga a déclaré que le Barça doit prendre des mesures pour pouvoir inscrire tous ses joueurs avec le plafond salarial imposé par la ligue.

Le Barça affichait le plus gros plafond salarial de la Liga à plus de 600 millions d’euros, mais il a presque été réduit de moitié à la suite de la pandémie de coronavirus.

Les compressions ont commencé l’été dernier avec les départs de Luis Suarez, Arturo Vidal et Ivan Rakitic, mais davantage de joueurs doivent partir cette année.

Se queda 🚨 pic.twitter.com/PZapXofaKN — OGC Nice (@ogcnice) 27 juin 2021

Le déménagement de Todibo à Nice ne fait pas beaucoup de place sur la masse salariale car il était prêté la saison dernière, mais les frais de transfert aideront le Barça à équilibrer les comptes.

Lorsque Laporta a pris ses fonctions en mars, le club avait des dettes totalisant plus d’un milliard d’euros, bien qu’il ait depuis obtenu un prêt de 525 millions d’euros pour les aider à traverser cette période difficile.

Avec Todibo parti, et le jeune ailier des États-Unis Konrad de la Fuente prêt à rejoindre Marseille, le Barça se concentrera désormais sur plusieurs autres joueurs de l’équipe.

Cependant, bien qu’ils soient ouverts aux offres pour Junior Firpo, Philippe Coutinho, Neto, Samuel Umtiti et Martin Braithwaite, entre autres, ils n’ont pas encore été inondés d’offres.

Todibo, 21 ans, a rejoint le Barça pour la première fois en 2019 en provenance de Toulouse mais n’a pas réussi à percer régulièrement dans l’équipe.

Après quelques apparitions en équipe première et des périodes de prêt avec Schalke et Benfica, il a rejoint Nice en prêt plus tôt cette année et est maintenant rentré en France avec un contrat permanent.