Jean-Clair Todibo de Nice expulsé après seulement neuf secondes

Jean-Clair Todibo a rejoint Nice depuis Barcelone en février 2021. Jonathan Moscrop/Getty Images

Le défenseur niçois Jean-Clair Todibo a été expulsé après seulement neuf secondes contre Angers en Ligue 1 dimanche.

Angers a donné le coup d’envoi du match à l’Allianz Riviera et a immédiatement avancé avec le ballon avant que Todibo ne fasse tomber l’attaquant Abdallah Sima, ce que l’arbitre a considéré comme une occasion de but et un carton rouge.

Ce carton rouge marque la quatrième fois seulement qu’un joueur de l’une des cinq meilleures ligues européennes reçoit un carton rouge moins d’une minute après le début d’un match depuis 2010.

Todibo, 22 ans, a rejoint Nice en prêt de Barcelone en février 2021 avant de rendre le déménagement permanent plus tard cet été-là.