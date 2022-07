Jean Charest donne aux conservateurs albertains en colère ce qu’ils veulent – mais ils ne mordent pas

La semaine dernière, le candidat à la chefferie du Parti conservateur, Jean Charest, est venu au Stampede de Calgary avec des promesses qui devraient satisfaire les Albertains qui demandent plus de pouvoir et de reconnaissance pour leur province.

Le plan est bien pensé et poussé par un politicien qui connaît bien la politique fédérale et provinciale, mais Charest n’obtiendra probablement pas le soutien qu’il souhaite dans cette partie du pays.

L’ancien calgarien et vedette du leadership actuel, Pierre Poilievre, est toujours le fils préféré.

Poilievre a été accueilli par une ovation debout bruyante lors d’une collecte de fonds de style Stampede qui a attiré tous les candidats sauf un (Scott Aitchison), ainsi que des politiciens conservateurs actuels et anciens de partout au pays, tous parés de chapeaux et de bottes de cow-boy (notamment pour leur absence étaient Stephen Harper et la controversée députée de Calgary Michelle Rempel Garner).

En tant qu’ancien chef de parti, ministre du cabinet fédéral et premier ministre du Québec (2003-2012), Charest était de loin le plus expérimenté, le mieux informé et le plus sûr de lui de tous les candidats qui se sont adressés à la foule de 1 200 personnes qui avaient déboursé 165 $ par tête pour assister à.

S’il est élu chef de parti puis premier ministre, Charest a promis que 30 jours après son assermentation, il rencontrerait le premier ministre de l’Alberta afin qu’ils puissent proposer un programme politique qui convient à l’Alberta; ce qu’il appelle l’Accord de l’Alberta. Six mois plus tard, il rencontrerait tous les premiers ministres provinciaux et dirigeants territoriaux pour rédiger un programme pour l’ensemble du pays.

L’ancien premier ministre libéral a déclaré que les provinces devraient avoir plus de pouvoirs qu’elles n’en ont actuellement puisqu’elles sont chargées de fournir des services et d’autres opérations qui permettent aux Canadiens de continuer au quotidien.

« Le gouvernement fédéral ne sait pas comment faire cela. Regardez comment ça se passe avec les passeports, les aéroports et l’immigration », a-t-il déclaré. La foule l’a applaudi pour cela.

Charest a également déclaré que si l’Alberta veut plus de pouvoirs à la Québec, elle devrait les avoir. L’Alberta pourrait gérer sa part du Régime de pensions du Canada, avoir sa propre force policière et choisir les immigrants qu’elle veut en fonction de ses besoins en main-d’œuvre et en entrepreneuriat, tout comme le fait le Québec.

Il se trouve également que ce sont des idées promues par les meilleurs candidats à la direction de l’UCP de l’Alberta, qui a été contraint de mener une campagne parallèle à la direction du parti fédéral après que le premier ministre Jason Kenney ait perdu le soutien de près de la moitié des membres du parti.

Charest annulerait la taxe sur le carbone, ainsi que la législation environnementale qui entrave les pipelines et le développement pétrolier et gazier. La formule de péréquation, autre bête noire albertaine, serait également modifiée si Charest devenait premier ministre. Et il réécrirait la Loi canadienne sur la santé pour permettre une plus grande privatisation.

Il aurait pu réciter la plate-forme du parti UCP.

Pierre Poilievre, en revanche, ne semblait pas avoir de plan. Il a eu recours à des slogans; promettant de faire du Canada « le pays le plus libre du monde » et de licencier les gardiens (qui sont-ils exactement ?) afin que « vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie ». Son appel aux anti-vaxxers et aux partisans des convois de camions est évident. Sa capacité à gérer un gouvernement ne l’est pas.

Le jeu de Charest est différent. Il semble viser à gagner une élection fédérale en appelant à voter les riches Ontario et Québec, tout en acquiesçant aux demandes de l’Alberta et d’autres bastions conservateurs des Prairies.

En tant qu’ancien premier ministre du Québec, que tant de conservateurs albertains considèrent comme leur exemple du pouvoir qu’une province devrait avoir, il peut parler leur langue.

S’ils écouteront, c’est une autre affaire. À ce stade, Poilievre a leur oreille parce que la plupart des conservateurs albertains préfèrent rester en colère et se battre plutôt que de remporter une victoire. Qu’il s’agisse de se battre avec le gouvernement fédéral, Justin Trudeau, les libéraux, le NPD, les progressistes, les écologistes, les militants du changement climatique, les voix autochtones, Black Lives Matter ou les uns avec les autres, se battre est ce qui les fait sortir du lit le matin.

Pour gagner, Charest doit exploiter cette colère ou être piétiné par elle.

