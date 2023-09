« Je vous remercie pour le triomphe d’aujourd’hui », déclare Zelensky alors que l’Ukraine frappe des navires et des systèmes de défense antimissile russes

L’Ukraine affirme avoir touché des patrouilleurs russes en Crimée.

Les navires font partie de la flotte de la mer Noire à Sébastopol.

Il ajoute que les défenses aériennes russes en Crimée ont été détruites.

L’Ukraine a déclaré que ses forces avaient attaqué deux navires de patrouille russes opérant dans la mer Noire et détruit un système sophistiqué de défense antimissile sol-air « Triumf » dans la Crimée occupée par la Russie, les analystes militaires qualifiant la perte de tels équipements d' »échecs tactiques » par Russie.

Les attaques signalées jeudi surviennent un jour après que Kiev a déclaré avoir mené une frappe de missile qui a gravement endommagé un sous-marin russe et un navire de débarquement naval en cours de réparation dans un chantier naval du port de Crimée de Sébastopol, qui abrite la flotte russe de la mer Noire.

Dans un message publié jeudi sur l’application de messagerie Telegram, l’armée ukrainienne a déclaré avoir frappé deux navires de patrouille russes dans une région du sud-ouest de la mer Noire, causant « certains dégâts » lors d’une attaque matinale.

« Le [Sergei] Kotov a été touché », a déclaré à l’agence de presse Reuters Andriy Yusov, responsable du renseignement militaire, partageant une vidéo granuleuse diffusée en ligne par un ministre du gouvernement ukrainien qui semblait montrer des drones maritimes attaquant un navire en mer.

Le ministère russe de la Défense a confirmé dans un communiqué matinal une attaque contre le navire Sergei Kotov, mais a déclaré que l’assaut impliquant cinq drones maritimes avait été repoussé.

Il ne fait aucune mention de dégâts.

L’armée ukrainienne a également déclaré avoir touché un système de défense aérienne russe lors d’une attaque à longue portée jeudi matin, près de la ville d’Eupatoria, à l’ouest de la Crimée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une référence particulière à l’attaque en Crimée dans son message nocturne à la nation jeudi.

« Je vous remercie pour le triomphe d’aujourd’hui – la destruction du système de défense aérienne des occupants sur le territoire de notre Crimée. C’est une réalisation très importante. Bravo ! » il a dit.

« L’ensemble du personnel des services de sécurité ukrainiens et de notre marine doit être particulièrement félicité pour cela. »

Une source des renseignements ukrainiens a déclaré que des drones de combat aérien avaient d’abord neutralisé le système de défense aérienne russe en attaquant son radar et son antenne, et que deux missiles de croisière Neptune avaient été tirés et avaient détruit les lanceurs du système de défense.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient de puissantes explosions et un panache de fumée s’élevant dans le ciel nocturne, éclairé par un incendie. Reuters n’a pas pu vérifier la vidéo.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu 11 drones pendant la nuit au-dessus de la péninsule et n’a pas mentionné les dégâts.

L’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré jeudi que la destruction signalée du système de missile sol-air russe S-400 « Triumf » basé en Crimée lors d’une « opération spéciale » » souligne de graves problèmes dans la défense russe de la péninsule occupée.

« Cette frappe suggère que les forces russes n’étaient pas préparées à intercepter des missiles équipés de ce système ou étaient incapables de le faire », a déclaré l’ISW.

Cette combinaison de photos satellites montre une vue générale du chantier naval de Sébastopol en Crimée (en haut à droite) le 12 septembre 2023 avant une grève, et une vue générale des dommages au chantier naval après une grève le 13 septembre 2023. AFP Document à distribuer/Blacksky/AFP

Selon l’ISW, les forces ukrainiennes ont frappé un système de défense aérienne russe S-400 près d’Olenivka, en Crimée, fin août.

Une « deuxième frappe ukrainienne contre un important système de défense aérienne russe ces dernières semaines indique que de tels échecs tactiques pourraient refléter un problème systémique plus large avec les défenses aériennes russes en Crimée occupée », a déclaré le groupe de réflexion.

Le lieu annoncé de l’attaque contre la marine russe dans la mer Noire indiquerait également que l’Ukraine a accru sa capacité à frapper des cibles russes loin de ses côtes.

Alors que la contre-offensive de Kiev au sud et à l’est a été ralentie par les champs de mines et les lignes défensives russes, les forces ukrainiennes ont intensifié leurs attaques dans la région de la mer Noire, où la Russie impose de facto un blocus aux exportations maritimes ukrainiennes.

L’Ukraine s’appuie de plus en plus sur des drones maritimes pour attaquer des cibles russes, frappant le navire de débarquement Olenegorsky Gornyak près de la base navale russe de Novorossiysk début août, ainsi qu’un pétrolier russe.

L’Ukraine continue de poursuivre sa contre-offensive éreintante, avec des combats acharnés signalés dans de nombreuses parties de la ligne de front, mais sans percée significative au cours de la campagne qui dure depuis trois mois.