Le président du Parlement canadien, Anthony Rota, a rendu hommage à Yaroslav Hunka.

Mais Hunka a servi dans la 14e division Waffen Grenadier des SS.

Rota a présenté ses excuses à la communauté juive.

Le président du Parlement canadien s’est excusé dimanche après avoir ovationné un vétéran ukrainien soupçonné d’avoir combattu pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale lors d’une visite du dirigeant ukrainien.

Les applaudissements ont eu lieu vendredi alors que le président Volodymyr Zelensky se rendait au Parlement canadien, alors que le président de la Chambre Anthony Rota rendait hommage à Yaroslav Hunka, un immigrant ukrainien de 98 ans.

Rota a salué Hunka comme « un ancien combattant ukrainien canadien de la Seconde Guerre mondiale qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes » et « un héros ukrainien et un héros canadien ».

Ces remarques ignorent « le fait horrible que Hunka a servi dans la 14e division Waffen Grenadier de la SS, une unité militaire nazie dont les crimes contre l’humanité pendant l’Holocauste sont bien documentés », ont déclaré dimanche le Centre des Amis de Simon Wiesenthal (FSWC).

Le groupe de défense juif a qualifié l’incident de « choquant » et d’« incroyablement troublant ».

« Des excuses sont dues à chaque survivant de l’Holocauste et vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a combattu les nazis, et une explication doit être fournie sur la manière dont cet individu est entré dans les salles sacrées du Parlement canadien et a reçu la reconnaissance du président de la Chambre et d’un standing ovation », poursuit-il.

Rota, un député libéral, s’est excusé dimanche, affirmant qu’il avait « par la suite pris connaissance de nouvelles informations », ce qui l’avait amené à « regretter » sa reconnaissance de Hunka.

« Cette initiative était entièrement la mienne… Je tiens particulièrement à présenter mes plus sincères excuses aux communautés juives du Canada et du monde entier », a-t-il déclaré.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président de la Chambre des communes Anthony Rota (à gauche) et la présidente du Sénat Raymonde Gagné (à droite) participent à une cérémonie de signature sur la Colline du Parlement à Ottawa, au Canada. AFP Patrick Doyle/Piscine/AFP

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau a nié toute implication dans l’affaire, réitérant son indépendance par rapport à celui du président de la Chambre et affirmant dans un communiqué publié sur X, anciennement Twitter, que ni lui ni la délégation ukrainienne n’avaient été informés à l’avance de l’incident.

Cela n’a pas empêché le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, de dénoncer une « erreur de jugement ».

« Le bureau du protocole personnel de Trudeau est chargé d’organiser et de vérifier tous les invités et de programmer des visites d’État de ce type », a posté le chef conservateur sur X, appelant le Premier ministre à « s’excuser personnellement ».