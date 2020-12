Mads Mikkelsen dans Un autre tour. | Films de Samuel Goldwyn

Mads Mikkelsen joue dans un film exaltant qui est bien plus lourd que son hypothèse ne l’implique.

Je ne peux pas sous-estimer mon amour pour Un autre tour, un film sur quatre hommes danois d’âge moyen qui sont beaucoup plus misérables qu’ils ne sont prêts à se l’admettre ou à se reconnaître.

Une grande partie de la joie de regarder le film est due à Mads Mikkelsen, dont le visage me rappelle une statue que vous pourriez trouver gravée dans la roche et posée sur un piédestal de musée. L’acteur dégage toujours un air de grosseur et de trapu, qu’il joue une star d’action ou un gastronome léchant les lèvres et tuant en série. Cette projection de poids est ce qui rend les scènes dans lesquelles son Un autre tour personnage, professeur de lycée, danse sans inhibition si surprenante, et si exaltante à voir. Il se transforme en une fusion de ballétique, d’oiseau en plein essor et de rock star à la hanche. Parfois, il ponctue ses mouvements avec un claquement tiré d’une danse folklorique. C’est irrésistible. Vous devrez peut-être vous lever et danser aussi.

Mikkelsen s’est en fait entraîné en tant que gymnaste et danseur, et a dansé professionnellement pendant une décennie avant de commencer à jouer. C’est donc formidable que le réalisateur Thomas Vinterberg lui donne une excuse pour présenter ces cadeaux dans Un autre tour, un film qui à sa surface parle des joies de la consommation quotidienne. (Il y a plus que cela.) C’est un sujet périlleux pour de nombreuses excellentes raisons, mais comme une autre vedette de 2020 – le genre de documentaire Nez sanglant, poches vides – Un autre tour s’intéresse plus aux gens qui boivent qu’à la boisson elle-même, préférant aimer ses sujets plutôt que de louer ou de punir leurs choix.

Vinterberg traite le conte avec une main légère, bien qu’il ait révélé dans des interviews que la tragédie personnelle était une impulsion pour son histoire; sa fille Ida, qui l’a convaincu de faire le film, a été tuée dans un accident de voiture quatre jours après le tournage, et la réponse de Vinterberg a été de retravailler le scénario pour le rendre plus vivifiant. Quatre hommes – Martin (Mikkelsen), Tommy (Thomas Bo Larsen), Nikolaj (Magnus Millang) et Peter (Lars Ranthe) – sont enseignants dans la même école. Ils mènent une vie relativement stable, avec des maisons et des familles et un travail régulier. Trop stable, en fait. Leurs étudiants ne sont pas mis au défi par eux. Le mariage de Martin est plein de frictions. Les choses sont devenues obsolètes pour tout le monde.

Un soir, pour célébrer le 40e anniversaire de Nikolaj en tant que quatuor, ils commencent à parler du travail d’un psychiatre, Finn Skårderud, qui a proposé la théorie selon laquelle le corps humain est naturellement pauvre en alcool à 0,05%. La vie pourrait-elle être meilleure s’ils compensaient la différence? Ils se demandent: devraient-ils tester la théorie?

Ils élaborent un plan pseudo-scientifique, avec des hypothèses et des lignes directrices de recherche, au premier rang desquelles il s’agit d’un journée expérience de boire. Pas de boisson après 20 heures, et aucune le week-end. C’est purement une tentative pour voir s’ils deviennent meilleurs pour vivre les parties de leur vie quotidienne lorsqu’ils sont très légèrement intoxiqués.

Alors ils commencent à boire au travail, ce qui, comme ils sont enseignants, est une chose objectivement idiote à faire. Mais au début, c’est intelligent. Instantanément, Martin devient un éducateur beaucoup plus engagé; les quatre hommes commencent à avoir l’impression que peut-être «remplacer» la carence fonctionne. En regardant, vous êtes dans la blague, qu’ils réalisent ou non qu’il y a une blague. L’expérience scientifique est une couverture pour la douleur personnelle qu’ils ressentent tous. Mais ils doivent l’exécuter jusqu’à sa fin avant de commencer à comprendre ce que cela signifie pour eux.



Un autre tourLa prémisse de la prémisse semble certaine de devenir une farce ou une tragédie maudlin ou un conte de moralité trop lisse, mais ce n’est jamais le cas. Au lieu de basculer au bord de la prédication ou des platitudes, le film se sent profondément personnel. Il explore l’exaltation d’un faible bourdonnement, de concocter un plan ridicule avec vos amis, puis de se lancer dans ce plan même si vous êtes trop vieux pour ces manigances. Et cela explore les raisons pour lesquelles les adultes font des choses qu’ils ne peuvent même pas vraiment s’expliquer – une combinaison de trouver du courage dans des endroits improbables et de devoir compenser toutes les façons dont ils pensent avoir échoué.

À la fin, Un autre tour est un film vraiment merveilleux sur le fait d’essayer de maîtriser la vie, ancré dans des performances formidables, une musique contagieuse et une réelle compréhension du mécontentement fredonnant que tous les adultes doivent apprendre à naviguer à leur manière. C’est le genre de comédie fusionnée avec la tragédie qui représente peut-être le mieux ce qu’est vraiment la vie: une danse mélancolique, glorieuse, légèrement décalée.

Un autre tour premières sur les services numériques à la demande le 18 décembre. le site web du film pour plus de détails.