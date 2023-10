Je vous demande pardon ? Le général Hayden suggère l’assassinat du sénateur américain en exercice – Twitchy

Le sénateur américain Tommy Tuberville (R-AL) bloque depuis fin août les promotions militaires proposées par Biden. Pour Tubeville, cette position repose sur deux principes : protester contre les services d’avortement rémunérés de l’armée et ses objections aux candidats de Biden, les qualifiant de « éveillés » et plus intéressés par la justice sociale, la race et les questions de genre au lieu de réellement répondre aux besoins de l’Amérique et de l’armée. .

Tuberville a été critiqué pour sa position par les suspects habituels : la gauche et l’État sécuritaire américain (désolé, c’est redondant). Mais depuis que les terroristes du Hamas ont attaqué Israël ce week-end, tuant des civils et prenant des otages, dont des citoyens américains, la tension a atteint un point effrayant.

Hier soir, Michael Hayden, directeur général à la retraite de la NSA et de la CIA, a publiquement suggéré que Tuberville soit tué pour sa position. Parce que c’est tout à fait une chose sensée que dirait quelqu’un qui n’est pas un aspirant oligarque autocratique (allumez vos détecteurs de sarcasme s’ils ne le sont pas déjà).

Et la race humaine ? https://t.co/UCGCfF1lA3 – Gén Michael Hayden (@GenMhayden) 10 octobre 2023

WTF ? Hayden répondait à une question de Nathalie Jacoby, qui demandait simplement si Tuberville devait être retiré du Comité des services armés en raison de sa position. Apparemment, cela n’a pas suffi à Hayden, qui a suggéré l’assassinat.

🚨🚨🚨L’ancien chef de la CIA vient de menacer de tuer un sénateur américain. pic.twitter.com/onszSxde3b – Steve Invité (@SteveGuest) 10 octobre 2023

L’ancien directeur de la CIA, Michael Hayden, appelle à l’assassinat du sénateur Tuberville parce que celui-ci exerce une surveillance désespérément nécessaire sur l’armée américaine. Hayden, un violateur renommé des libertés civiles, a fait la promotion de la dissimulation de l’ordinateur portable de Biden et de l’escroquerie de collusion avec la Russie. pic.twitter.com/MpwOSxJkPj – Mollie (@MZHemingway) 10 octobre 2023

Merci à Mollie Hemingway d’avoir rappelé à tout le monde qui est exactement Hayden. Il a encouragé une collusion fictive avec la Russie, il a menti à propos de l’ordinateur portable de Hunter Biden et, auparavant, à la NSA, il était responsable des écoutes téléphoniques sans mandat des Américains (merci, Patriot Act) et de l’échec du programme de surveillance en ligne du projet Trailblazer. Et oh, en passant, il a également déclaré officiellement qu’il ne croyait pas au Quatrième Amendement et qu’une cause probable n’était pas requise pour toutes les perquisitions et saisies.

Rappel @GenMhayden dirigeait la NSA qui enregistrait et suivait les conversations téléphoniques des citoyens américains sans mandat. https://t.co/Aez6ANDp4b – Andrew Young – Curmudgeon TANSTAAFL (@NucMM1retired) 10 octobre 2023

Cela ne dit rien de son passé à la CIA, où il a été accusé d’avoir menti sous serment au Congrès au sujet des interrogatoires approfondis, et où il a conçu un programme de frappe de drone basé sur des preuves minimes (vous vous souvenez d’Obama en train de droner des mariages et d’autres civils ?).

Disons simplement que ses scrupules ne sont peut-être pas du plus haut niveau. En fait, nous avons vu des membres de la mafia avec un casier judiciaire moins horrible.

Prôner la mort d’un sénateur semble très criminel. – Schadenfreudelish (@aggierican) 10 octobre 2023

Ouais, tu penses ? En fait, un autre mot me vient également à l’esprit.

Ce serait une trahison, Mickey. – Mixy Pise (@MixyPisa) 10 octobre 2023

Nous sommes assez vieux pour nous souvenir de l’époque où des personnes qui brisaient des vitres du Capitole et disaient des choses méchantes à propos de Mike Pence étaient accusées de sédition. Alors, quand Hayden sera-t-il jeté dans la prison de Washington DC ?

Ohaï @FBI — Ordnance Jay Packard Esq. (@OrdnancePackard) 10 octobre 2023

Ce serait bien. Mais sous Chris Wray et Merrick Garland, nous ne retiendrons pas notre souffle.

Vous appelez ici à l’extermination de vos ennemis politiques. – Le Fantôme™ d’Aldous Huxley (@AF632) 10 octobre 2023

Très bien, le Hamas y va doucement — Tempête Paglia 🇺🇸 (@storm_paglia) 10 octobre 2023

Il est difficile de faire la différence entre un général quatre étoiles à la retraite de l’USAF et une organisation terroriste. Donc c’est assez terrifiant.

Pour ceux qui soutiennent que seuls le gouvernement et les forces de l’ordre devraient avoir des armes, ce général à la retraite et ancien directeur de la CIA a suggéré de tuer un sénateur en exercice : https://t.co/tUtUWUQfHd -Dana Loesch (@DLoesch) 10 octobre 2023

Oui, nous allons conserver nos armes à feu protégées par la Constitution, merci beaucoup.

Ce type est un psychopathe absolu. Et il était le directeur de la CIA ! C’est le genre de personnes qui dirigent les agences de renseignement de notre pays. https://t.co/yx3wZo4GFs – Prix Greg (@greg_price11) 10 octobre 2023

Imaginez si l’un de nous disait cela. On frapperait à notre porte. Mais comme il est l’ancien chef de la NSA et de la CIA, il obtient un laissez-passer pour avoir ouvertement appelé à l’assassinat d’un sénateur américain en exercice. https://t.co/r1zWZp8Ksc – Passe difficile (@HardPass4) 10 octobre 2023

Comment est la @FBI et @Police du Capitole vous ne faites pas venir cette personne ?? Si moi, ou vous, disiez quelque chose qui s’en rapproche, je les ferais frapper à ma porte tout de suite ! https://t.co/FMIqP8PvFp – 🎃Kristi🎃 (@IlsCallMeNans) 10 octobre 2023

Pour couronner le tout, rappelons-nous l’une des réalisations majeures de Hayden :

pour ceux qui ne s’en souviennent pas.. @GenMhayden était directeur de la NSA lors des attentats du 11 septembre

le plus grand échec du renseignement de l’histoire des États-Unis en dehors de Pearl Harbor https://t.co/bMdXrLpPyd pic.twitter.com/Y2o5WgcxLx – Robert Luther (@RobertLutherFL) 10 octobre 2023

Toute son histoire en tant qu’officier du renseignement à Washington est quasiment un échec géant, voire pire.

Écoutez, nous ne prévoyons pas que Hayden soit arrêté, comme il devrait l’être. Mais lui, ainsi que d’autres anciens responsables du renseignement qui mentent pour gagner leur vie pour gagner un salaire du réseau (je vous regarde, James Clapper et John Brennan), devraient absolument se voir retirer leurs habilitations de sécurité. Pour toujours.

Biden ne fera jamais cela entre ses siestes, mais le prochain président peut et doit absolument le faire. Parce que Hayden s’est déshonoré.

Oh, et l’Université George Mason ? Vous devriez le virer aussi.