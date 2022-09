«Je vous aime les gars»: un plaisancier texan loue l’aide généreuse reçue au Nunavut

Lorsque Myles Pedersen a vu la fissure dans un bateau qui s’est amarré à Kugluktuk, au Nunavut, à la fin du mois d’août, il a dit à son opérateur : “Votre bateau devrait être au fond de l’océan”.

Robert Youens, un homme de 68 ans d’Austin, au Texas, a tenté de parcourir une partie du passage du Nord-Ouest – de Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, à Pond Inlet, au Nunavut – dans un bateau de 16 pieds cet été.

Il ne s’est rendu qu’aussi loin à l’est que Cambridge Bay. Là, il a réparé un trou de 18 pouces dans le fond de son bateau et a décidé qu’il allait faire demi-tour. Un jour après le début du voyage de retour, accroupi pour la nuit sur la côte, il s’est rendu compte qu’il avait plus de problèmes.

“Je pouvais dire que ma réparation s’était détachée et qu’elle fuyait vraiment mal … Je savais que j’avais des dommages structurels et que la déchirure empirait”, a-t-il déclaré.

Youens a eu du mal à dormir cette nuit-là – il a dit qu’une machine conçue pour pomper l’eau hors du bateau tournait toutes les sept minutes, et qu’il lui restait encore 240 kilomètres à parcourir avant d’atteindre la prochaine communauté.

Mais d’une manière ou d’une autre, il l’a fait.

Pedersen a rencontré Youens pour la première fois au début du mois, lorsqu’il s’est arrêté à Kugluktuk lors de son voyage vers l’est. Il savait que l’Américain était en difficulté lorsqu’il réapparut quelques semaines plus tard.

“Dès qu’il a tiré sur le rivage ici, je suis allé le voir et lui demander comment allait son bateau, et il a dit” pas bien “.”

Les hommes ont tiré le bateau hors de l’eau. D’après leurs deux récits, la fissure dans son sol avait atteint environ 45 pouces. Youens a déclaré que c’était une indication claire que le navire avait également des problèmes structurels. Il soupçonne que les dommages sont dus au remorquage du bateau à près de 7 000 kilomètres du Texas.

Pedersen, à droite, et Ongahak retirent des pièces d’un bateau dans le parc à ferraille de Kugluktuk pour les utiliser sur le bateau de Youens. (Robert Younes)

Pedersen et ses deux amis, Kevin Ongahak et Robin Paco Ilgok, ont passé la semaine suivante à reconstruire le bateau pour que Youens puisse revenir à Tuktoyaktuk.

“Je lui ai dit, nous allons devoir démonter tout votre bateau et le réparer. Vous devez me faire confiance”, a expliqué Pedersen, notant que l’Américain était hésitant au début, mais a accepté le travail. La réparation impliquait de récupérer du matériel d’autres bateaux dans le parc à ferraille de la communauté, beaucoup de soudure et, selon Youens, de le transformer en « brise-glace ».

C’était un acte de gentillesse dont il s’est dit très reconnaissant.

“Je le dirai encore et encore et encore. Les gars, je vous aime les gars. Vous m’avez accueilli alors que je ne savais pas si j’allais pouvoir y arriver”, a déclaré Youens, sa voix pleine d’émotion. “Et vous m’avez envoyé à 100% prêt à partir avec mon bateau mieux que je n’aurais jamais pu l’imaginer.”

Yoeuns mangeant un cornet de glace dans son bateau. (Soumis par Robert Youens)

Pedersen a déclaré qu’il avait été élevé pour aider les autres – et que c’est presque comme une règle dans les petites communautés comme la sienne.

“Il était tout seul. Le bateau était cassé. Je savais comment le réparer, alors je lui ai dit que je le réparerais pour lui”, a-t-il déclaré d’un ton neutre. “C’est un gars cool, il s’intègre bien avec notre petit groupe d’amis ici … il a le même esprit que nous tous, le même état d’esprit aventureux et fou.”

La diminution de la banquise, causée par le changement climatique, ouvre le passage du Nord-Ouest aux voyages. Un trio de kayakistes, attirés par l’attrait de pagayer sur la route avant qu’elle ne soit prise en charge par de plus gros navires, avaient débranché la prise au milieu de leur voyage plus tôt cette année. Karl Kruger, qui essayait d’être le premier à faire du paddleboard dans le passage, suspendu son voyage après 15 jours et envisage de refaire une étape l’été prochain.