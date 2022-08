Je voulais remplacer toute l’équipe à la mi-temps de la défaite lamentable de Brentford

Erik ten Hag a déclaré qu’il voulait remplacer toute son équipe de Manchester United à la mi-temps après une humiliante défaite 4-0 contre Brentford.

Manchester United a encaissé quatre fois au cours des 35 premières minutes au Gtech Community Stadium et a terminé la journée en bas du tableau de la Premier League.

Ten Hag a remplacé Luke Shaw, Lisandro Martinez et Fred après une performance lamentable en première mi-temps, mais le Néerlandais, qui est le premier entraîneur de United à perdre ses deux premiers matchs de compétition depuis John Chapman en 1921, a déclaré qu’il aurait aimé pouvoir supprimer tout son départ. XI.

“J’en ai remplacé trois mais j’aurais pu tous les changer”, a déclaré Ten Hag.

“Nous voulons apporter une nouvelle énergie dans le jeu, donc pas spécifique à ceux que nous remplaçons parce que je ne pense pas que ce soit honnête pour eux.

“Je pense que nous avons tous vu le match et je pense que Brentford avait plus faim. Nous devons remettre cela en question et nous le ferons dans les prochaines heures. Vous pouvez avoir un bon plan mais nous avons dû mettre le plan à la poubelle.”

Le manager Erik ten Hag s’adresse à son équipe de Manchester United lors de leur défaite 4-0 contre Brentford. John Walton/PA Images via Getty Images

Par la suite, Ten Hag a été confronté à des questions sur son approche tactique après que son équipe ait été prise en possession du ballon en essayant de s’évanouir par l’arrière pour le deuxième but de Brentford.

Le patron de United a suggéré qu’il ne changerait pas de style après une deuxième défaite consécutive, mais a admis que son équipe avait été “naïve”.

“Je ne veux pas jouer depuis l’arrière quand ce n’est pas possible”, a-t-il ajouté.

“C’était naïf comment nous avons joué aujourd’hui. Vous devez jouer plus directement.

“Nous les avons attirés, l’espace était haut sur le terrain, il fallait faire cette option mais c’est ce que nous n’avons pas fait. Nous allons apprendre, nous devrons apprendre, ce n’est pas assez bon et ce n’est pas le niveau et le norme de la façon dont nous voulons agir.

Ce fut une journée à oublier pour David de Gea, qui a d’abord laissé le tir de Josh Dasilva se tortiller sous son corps, puis a joué un rôle dans une tentative chaotique de jouer qui s’est terminée par Mathias Jensen portant le score à 2-0.

“Je pense que j’ai coûté trois points à mon équipe aujourd’hui pour être honnête”, a déclaré De Gea à Sky Sports.

“Après la première erreur et la seconde, il était très difficile pour l’équipe de jouer. Ce fut une journée horrible.

“Nous devrions mieux réagir, mais dans le moment que nous vivons, c’est difficile à chaque fois que nous encaissons un but. J’aurais dû arrêter le tir et le résultat sera probablement différent.

“Nous ne sommes pas comme les autres équipes qui encaissent un but et gagnent 5-1 ou 6-1. Peu importe qu’ils fassent une erreur. C’est pourquoi je pense qu’aujourd’hui j’ai coûté trois points. Parce que c’était un arrêt facile et c’était 1-0 pour eux et je sens déjà que l’équipe descendait, descendait, descendait.”