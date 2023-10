"Je voulais la peine de mort mais...": Une mère après le verdict de Soumya Vishwanathan

« Je rentre à la maison dans 5 minutes. Préparez mon petit-déjeuner » : C’était son dernier appel téléphonique.

14 ans après le meurtre de Jigisha Ghosh, 28 ans, sa mère Sabita Ghosh a rappelé le jour douloureux où le verdict a été rendu dans l’affaire du meurtre de la journaliste de Headlines Today, Soumya Vishwanathan.

Les meurtres de sa fille et de Soumya sont profondément liés. Trois des hommes accusés et par conséquent condamnés dans les deux affaires sont les mêmes. C’était le même gang qui avait attaqué les deux femmes alors qu’elles rentraient du travail.

Jigisha Ghosh, responsable informatique, a été kidnappée et assassinée en mars 2009, à quelques mètres de son domicile à Vasant Vihar. Elle rentrait chez elle tôt le matin, après avoir terminé les présentations d’un projet américain.

Soumya, une journaliste de 25 ans de Headlines Today, a été tuée au Vasant Vihar de Delhi le 30 septembre 2008, alors qu’elle rentrait chez elle après son travail. Son corps a été retrouvé dans sa voiture. Elle avait reçu une balle dans la tête.

Bien que le meurtre de Soumya ait eu lieu un an auparavant, la police n’a réussi à résoudre l’affaire qu’après avoir arrêté Ravi Kapoor, Amit Shukla et Baljeet Malik dans l’affaire du meurtre et du vol de Jigisha.

« Le cas de Soumya était une affaire aveugle, il n’y avait aucune preuve jusqu’aux arrestations dans le cas de ma fille », a déclaré Sabita Ghosh.

« Dans le cas de ma fille, ils ont trouvé des preuves tangibles, comme ses bijoux, son téléphone portable. Ils ont pu retracer les articles qu’ils achetaient avec ses cartes. Ils ont acheté des casquettes, une montre-bracelet et des chaussures avec ses cartes. Mais ma fille signait horizontalement. Alors que Ravi Kapoor avait signé verticalement les dépenses de la carte. C’était une preuve claire qui montrait qu’il y avait eu vol et détournement de fonds liés au meurtre », a-t-elle ajouté.

La police de Delhi a réussi à faire le lien entre les deux affaires après que l’accusé aurait avoué avoir tiré sur Soumya Vishwanathan lors d’une tentative de vol similaire.

La famille de Soumya Vishwanathan et celle de Jigisha Ghosh vivaient à quelques pas l’une de l’autre, dans le quartier de Vasant Vihar, au sud de Delhi.

Au cours des premiers jours des deux enquêtes, les deux familles sont restées en contact. Mais l’affaire Jigisha s’est terminée plus tôt, avec la peine de mort prononcée contre deux des condamnés et la perpétuité contre le troisième en 2016. C’est à peu près au même moment que l’affaire Soumya Vishwanathan se heurte à des obstacles juridiques, avec un changement de procureur.

La peine prononcée contre deux des accusés dans l’affaire Jigisha a ensuite été commuée en peine à perpétuité par la Haute Cour de Delhi.

« Une fois le procès terminé, nous avons déménagé à Noida et n’avons plus eu de contact avec la famille de Soumya. Mais je suis très heureuse qu’elle et sa famille aient enfin obtenu la justice qu’elles méritent », a déclaré Mme Ghosh.

Même si dans les deux cas le parquet a réussi à obtenir une condamnation, les familles attendent toujours la clôture.

« Ma fille était une fille timide. Elle n’avait que quatre ans d’activité. Elle avait un brillant avenir devant elle. Nous voulions la peine de mort pour l’accusé. Mais nous avions déjà traversé une longue bataille juridique dans notre vieillesse, et nous avons donc décidé de ne pas faire appel devant la Cour suprême », a déclaré Mme Ghosh.

La condamnation dans l’affaire du meurtre de Soumya Vishwanathan est prévue pour le 26 octobre.