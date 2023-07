Gheorghe Hagi est le plus grand footballeur jamais venu de Roumanie et, en 1994, il a mené son pays aux quarts de finale d’une Coupe du monde.

Battant les États-Unis et la Colombie en phase de groupes, la Roumanie a ensuite battu l’Argentine 3-2 en huitièmes de finale, Hagi marquant le but de la victoire. Avec la Suède entre eux et une place en demi-finale, les Européens de l’Est étaient confiants.

Alors qu’ils ont perdu aux tirs au but, après un match nul 2-2 après prolongation, Hagi révèle qu’il avait de plus grandes ambitions que d’atteindre les quatre derniers.

« Je suis allé aux États-Unis avec une seule pensée en tête : je voulais gagner la Coupe du monde », a déclaré Hagi. QuatreQuatreDeux. « C’est ce dont je rêvais et j’ai essayé de transmettre mon envie à tout le groupe. Nous étions en forme et jouions bien – jeunes, mais plus expérimentés qu’en 1990.

« Tout le monde en Roumanie voulait conquérir l’Amérique. Après la chute du communisme, nous voulions aller dans le monde libre. Vous pouvez aller loin avec le sport, tout comme la Roumanie l’a fait en gymnastique et en tennis. C’était au tour du football d’aller conquérir . Nous avons très bien joué et nous étions les ambassadeurs de la Roumanie. »

Se remémorant le tournoi, Hagi parle également de l’incroyable finition qu’il a réalisée contre la Colombie en phase de groupes.

Debout sur l’aile gauche, Hagi a reçu le ballon à environ 30 mètres du but et s’est mis en forme pour centrer. Au lieu de cela, le meneur de jeu a frappé une balle qui a survolé Oscar Cordoba dans le but de la Colombie, choquant les 91 000 personnes entassées dans le stade Rose Bowl de Los Angeles.

« C’était le but le plus difficile à marquer », a déclaré Hagi en référence à la frappe. « Il faut du talent, de la personnalité, de l’inspiration, du pouvoir, de la décision et des risques – toutes ces choses. Vous n’avez pas peur d’essayer quand vous sentez que vous êtes bon et en forme. Il a fallu de la préparation, et nous nous y sommes préparés.

Hagi a marqué un but brillant contre la Colombie (Crédit image : Getty Images)

« Nous connaissions nos adversaires. Bogdan Stelea, notre gardien de but, peut vous en parler – ce qui s’est passé lors du match contre la Colombie lui est également arrivé deux jours avant le match, alors que nous nous entraînions.

« Nous connaissions le positionnement du gardien de but et nous nous sommes entraînés avec la sortie de Stelea. J’ai également marqué depuis la ligne médiane pour le Real Madrid et Barcelone, juste pour qu’ils soient tous les deux heureux ! »

Désormais entraîneur d’une équipe roumaine, Farul Constanta, Hagi utilise sa propre expérience pour inspirer ses joueurs.

« Je dis toujours à mes joueurs : croyez en ce que vous faites et ayez du courage. S’il n’y a pas de courage, vous ne pouvez pas risquer. J’ai toujours regardé le gardien pour voir sa position. Ma pensée a toujours été de tirer de loin gamme, depuis que je suis enfant.

« Mon premier entraîneur m’a dit de tirer autant que possible, alors j’ai choisi de tirer plutôt que de perdre le ballon plusieurs fois dans ma carrière. J’ai marqué des buts incroyables grâce à ce sens que j’avais. J’ai marqué plus de 300 buts dans ma carrière et environ 70% d’entre eux venaient de l’extérieur de la boîte. »

