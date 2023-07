Je voulais être pilote mais j’ai quitté l’école à 16 ans et je ne suis pas allé à l’université… maintenant je possède une entreprise de 4 millions de livres sterling – n’importe qui peut le faire

UN ENTREPRENEUR a révélé comment il est passé de l’échec à l’école au démarrage d’une entreprise de plusieurs millions de livres.

Joel Rémy Parkes, 42 ans, qui a été élevé par une mère célibataire à Peckham, dans le sud de Londres, a déclaré que sa route vers le succès avait commencé loin des portes de l’école.

Joel Rémy Parkes, 42 ans, a été élevé par une mère célibataire à Peckham, dans le sud de Londres Crédit : Joël Rémy Parkes

Le père de quatre enfants a déclaré à Sun Online : « Je pense que tout le monde apprend différemment et je n’étais pas doué pour apprendre en classe et je ne pouvais pas non plus le répéter lors d’un examen. »

« J’apprends à travers les expériences et à cause de ces luttes, j’ai eu l’occasion d’échouer beaucoup plus quand j’étais plus jeune. »

Malgré ses difficultés, il a déclaré avoir eu la démangeaison des affaires à l’adolescence lorsqu’il a vendu des beignets et d’autres friandises à des amis entre les cours de son école publique du sud de Londres.

Des années plus tard, cette séquence entrepreneuriale a aidé Joel à voir une lacune sur le marché de la vaisselle pour enfants sans plastique avec des bases à ventouse en silicone qui adhèrent comme de la colle à n’importe quelle surface plane.

« Nous venions d’avoir mon fils et les bols et assiettes en plastique qu’il utilisait permettaient à la nourriture d’aller partout », a-t-il déclaré.

C’était en 2016 et maintenant son entreprise, Bamboo Bamboo, vaut 4 millions de livres sterling.

Environ 70% des ventes proviennent de Fulfillment by Amazon, qui voit Amazon s’occuper du stockage, de l’emballage et de l’expédition des produits.

Et bien qu’il soit resté discret sur les finances complètes, Joel a déclaré que le fait d’être une entreprise basée sur Internet lui a permis de garder l’équipe petite et d’augmenter les bénéfices.

« La plupart du succès vient du bouche à oreille », a-t-il déclaré.

« Maintenant que l’entreprise est prospère, je peux maintenant me tailler le genre d’avenir que j’aimerais avoir. »

Mais son ascension dans les rangs ouvriers a en fait commencé par accident lorsque Joel s’est rendu compte que l’université n’était pas quelque chose qu’il voulait poursuivre.

« Je ne suis pas allé à l’université car je n’ai pas bien réussi à l’école », a-t-il déclaré.

« Je voulais être pilote et ma sœur m’a suggéré un jour de trouver un emploi dans la vente pour payer ça.

« Grâce à ces emplois, j’ai pu travailler avec des marques à succès et quand vous êtes entouré de gens comme ça, vous êtes inspiré et vous vous dites » peut-être que je peux le faire « . »

En ce qui concerne ses problèmes scolaires, Joel a déclaré que la gestion d’une entreprise prospère lui avait permis d’éviter les problèmes rencontrés dans le passé.

« Je pense que je dirais de ne pas avoir peur de faire les choses différemment », a-t-il déclaré.

« Je n’ai jamais été bon en maths, mais maintenant je me suis mis dans une position où je peux simplement embaucher quelqu’un qui est bon en maths pour moi. »

