Apparaissant dans une première finale majeure depuis 55 ans, l’Angleterre a subi une agonie familière du point de penalty alors qu’elle a perdu la fusillade 3-2 après que les scores aient fini à 1-1 après la prolongation.

Les remplaçants tardifs Marcus Rashford et Jadon Sancho ont tous deux raté leurs efforts de pénalité pour l’Angleterre, le premier frappant le poteau et le second voyant son tir sauvé par le stoppeur italien inspiré Gianluigi Donnarumma.

Le gardien anglais Jordan Pickford était également en forme, sauvant Andre Belotti et Jorginho pour garder son équipe dans la fusillade.

Le cinquième et dernier coup de pied décisif de l’Angleterre est tombé sur la starlette d’Arsenal, 19 ans, Saka, qui a intensifié ses efforts en sachant qu’il devait marquer pour envoyer le concours à la mort subite.

Mais ce fut l’agonie pour Saka et l’Angleterre alors que le jeune envoyait un effort apprivoisé à une hauteur confortable qui a été sauvé par Donnarumma.

L’Angleterre a vu sa chance tant attendue de grand tournoi disparaître dans la nuit de Londres alors que l’Italie célébrait et Saka était consolé par ses coéquipiers.

À peine le drame du coup de pied était-il terminé que des questions étaient déjà posées sur les tireurs de penalty de l’Angleterre, et plus précisément pourquoi la pression du cinquième coup de pied avait été infligée au Saka inexpérimenté.

Dans le studio ITV, l’ancien général irlandais du milieu de terrain de Manchester United, Roy Keane, a affirmé que Raheem Sterling ou Jack Grealish – âgés respectivement de 26 et 25 ans – auraient dû intervenir à la place de Saka.

« Si vous êtes Sterling ou Grealish, vous ne pouvez pas vous asseoir là et avoir un jeune enfant [Saka] monter pour une pénalité devant vous, vous ne pouvez pas, « dit Keane d’un ton cinglant.

« Vous ne pouvez pas laisser un timide de 19 ans monter devant vous. Ils ont beaucoup plus d’expérience, Sterling a remporté des trophées, ils ont dû se mettre devant le jeune et se lever. »

Roy Keane vient de frapper Raheem Sterling et Jack Grealish pour avoir laissé Saka prendre ce cinquième penalty décisif 👀 #EURO2020pic.twitter.com/kECAh1FMEQ – Balls.ie (@ballsdotie) 11 juillet 2021

Mais l’as d’Aston Villa Grealish, qui a représenté l’Irlande au niveau des jeunes avant de changer d’allégeance, a contesté le récit selon lequel il l’avait mis en bouteille, se rendant sur Twitter pour riposter contre Keane.

« J’ai dit que je voulais en prendre un ! » a écrit Grealish, qui avait été engagé comme remplaçant en prolongation.

« Le gaffer [Gareth Southgate] a pris tellement de bonnes décisions tout au long de ce tournoi et il l’a fait ce soir ! Mais je ne veux pas que les gens disent que je ne voulais pas prendre un peno quand j’ai dit que je le ferais… »

J’ai dit que je voulais en prendre un!!!! Le gaffer a pris tellement de bonnes décisions tout au long de ce tournoi et il l’a fait ce soir ! Mais je ne ferai pas dire aux gens que je ne voulais pas prendre un peno quand j’ai dit que je le ferai… https://t.co/3mBpKyMoUV – Jack Grealish (@JackGrealish) 12 juillet 2021

Le tweet a accumulé plus de 150 000 « j’aime » quelques heures après sa publication, ce qui suggère qu’il y avait une sympathie considérable pour Grealish.

Keane, cependant, n’était pas le seul à remettre en question l’alignement des pénalités de l’Angleterre, beaucoup blâmant le patron des Three Lions, Southgate.

«Je donne une bonne note à Southgate, mais putain de merde, pourquoi mettre Saka, un jeune de 19 ans relativement inexpérimenté, comme tireur décisif. Honteux, » a fulminé un tweet particulièrement populaire.

« Southgate amenant Rashford et Sancho pendant deux minutes pour tirer un penalty est une pagaille », écrit un autre.

« De plus, qui a donné le feu vert à Saka, 19 ans, pour tirer le 5e penalty ? Southgate a tout faux en finale pour moi.

Southgate lui-même a assumé la responsabilité, affirmant que la composition des pénalités était sa décision.

« J’ai choisi les gars pour prendre les coups. J’ai dit aux joueurs que personne n’est seul dans cette situation. Nous gagnons et perdons ensemble en équipe », a déclaré Southgate, qui a lui-même raté une fusillade à l’Euro 96 alors que l’Angleterre s’inclinait contre l’Allemagne en demi-finale.

« C’est ma décision de lui donner [Saka] cette pénalité. C’est totalement ma responsabilité. Ce n’est pas lui ou Marcus ou Jadon. Nous avons travaillé à travers eux dans la formation. C’est l’ordre auquel nous sommes venus…

« Nous avons travaillé à l’entraînement. Ce n’est pas aux joueurs. Ce soir, ce n’est pas parti pour nous. Nous savons qu’ils étaient les meilleurs preneurs qui nous restaient sur le terrain. Bien sûr, ça va être déchirant pour les garçons mais ils ne à blâmer pour cela.

Le malheureux trio anglais de Rashford, Sancho et Saka a tous été victime d’abus racistes en ligne après leurs échecs, ce qui a incité la FA, l’UEFA et même le Premier ministre britannique Boris Johnson à intervenir pour condamner les insultes.