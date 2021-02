Je voterais pour unifier l’Albanie et le Kosovo, a déclaré le vainqueur des élections Albin Kurti à Euronews

Le chef de l’opposition du Kosovo et vainqueur des élections, Albin Kurti, a déclaré que si un référendum était organisé sur l’adhésion de son pays à l’Albanie, il voterait oui.

Ses commentaires sont venus dans une interview avec Euronews quelques jours à peine après que son parti Vetëvendosje ait remporté jusqu’à présent sa plus grande part des voix au Kosovo, ouvrant la voie à Kurti pour former un gouvernement.

Plus de 90% des 1,8 million d’habitants du Kosovo sont des Albanais de souche et la perspective d’une union entre les deux nations est populaire tant au Kosovo qu’en Albanie.

Vetëvendosje – qui signifie autodétermination – semble avoir doublé son résultat de l’année dernière, avec plus de 50% des électeurs kosovars ayant choisi le parti malgré l’interdiction de Kurti de se présenter aux urnes par la Cour constitutionnelle du pays.

Les élections du 14 février ont sanctionné les deux partis qui dominent le Kosovo depuis la fin de la guerre contre les forces serbes en 1999, la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) et le Parti démocratique du Kosovo (PDK), qui n’ont remporté que 13% et 17%. du vote.

Le résultat a convaincu Kurti que malgré les événements de l’année dernière, Vetëvendosje peut résister aux tempêtes politiques de la semaine à venir et tenir sa promesse de lutter contre la corruption endémique du pays, de restaurer l’économie et de prendre la vieille garde de la politique kosovare.

Étudiant militant emprisonné dans les années 1990 pour son travail avec l’Armée de libération du Kosovo (ALK), Kurti a fait la une des journaux internationaux en 2015 lorsqu’il a déclenché des gaz lacrymogènes au parlement kosovar pour protester contre un accord de démarcation de la frontière avec le Monténégro voisin.

Dans les années qui ont suivi, Vetëvendosje est passé d’un mouvement social de base à une force politique au Kosovo, attirant les votes des jeunes Kosovars ainsi que de la vaste diaspora kosovare.

Mais malgré sa capitale politique chez lui, Kurti revient au pouvoir à un moment difficile pour la jeune nation, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008 dans une démarche toujours non acceptée par Belgrade. Les pourparlers sur l’adhésion à l’UE, que le Kosovo souhaite, ont été subordonnés au règlement de son différend avec la Serbie, avec laquelle il a combattu un conflit sanglant de deux ans entre 1998 et 1999.

Cela a été rendu plus difficile avec la montée en puissance du président de la Serbie, Aleksandar Vucic, dont la base sur la droite nationaliste veut voir des pans du territoire du Kosovo remis à la Serbie – ou même une reconquête de l’ensemble du territoire, qui faisait partie de la Serbie pour la plupart du siècle dernier.

Le point de vue de Kurti sur le dialogue avec Belgrade – bien plus dur que ses prédécesseurs à Pristina – ne facilitera probablement pas cela. Mais Kurti, sans surprise, ne s’en excuse pas.

Il s’est entretenu avec Euronews de la perspective de relancer le dialogue avec la Serbie, une fédération avec l’Albanie, sa trajectoire politique et le chemin du Kosovo vers l’adhésion à l’Union européenne.

Les réponses ont été modifiées pour plus de longueur et de clarté.

Votre victoire électorale de dimanche a été encore plus importante que prévu. Vous devez maintenant obtenir 61 voix au Parlement pour gouverner, comment comptez-vous le faire?

Nous avons créé une coalition pré-électorale entre le mouvement Vetëvendosje et la liste du président Vjosa Osmani. Les votes sont toujours comptés mais nous avons, je pense, dépassé la moitié des voix. Cela ne traduit pas automatiquement les 61 députés nécessaires à une majorité, c’est pourquoi nous aurons besoin de quelques députés issus de la minorité non serbe. Je pense que c’est très faisable.

Même si ce n’est pas le cas, vous avez exclu une coalition avec le PDK et le LDK.

Le PDK et le LDK sont deux factions de l’Ancien Régime et la victoire écrasante électorale que nous avons eue nous dit que nous devrions passer avec certains députés issus de communautés minoritaires et que ces deux grands, vieux fêtards. Eh bien, grand jusqu’à hier, vieux pour certain, qu’ils devraient réformer.

Nous avons construit la troisième vague d’enthousiasme dans l’histoire récente de notre pays. La première a été la libération en 1999. La seconde a été l’indépendance en 2008. Nous voulons maintenant obtenir des emplois et la justice, ce qui signifie que nous voulons remplacer la migration des jeunes par des emplois et nous voulons lutter contre la corruption et mettre fin aux éléments de la prise de l’État, qui ont été largement menées par ces partis qui ont perdu les élections dimanche.

Même si vous arrivez à 61 députés, je comprends que vous devez encore faire élire le président. Sinon, le gouvernement tombe et de nouvelles élections sont déclenchées. Comment allez-vous gérer cela?

Nous prévoyons d’élire le président du parlement, un nouveau gouvernement et un nouveau président. Nous avons besoin des deux tiers des députés pour soutenir le vote. Je pense qu’après cette victoire écrasante, il est possible de les avoir dans la salle parce qu’ils connaissent la volonté du peuple. S’ils avaient imaginé le boycott plus tôt, je suis certain qu’ils ont des doutes car ils perdraient encore plus de soutien parmi la population. Ils ne peuvent pas se permettre d’aller à des élections anticipées. Si cela se produisait, ce que je ne pense pas que ce sera le cas, je pense qu’au prochain tour d’élections, ils disparaîtront complètement.

Votre dernier mandat en tant que PM s’est terminé pendant la pandémie de COVID-19. Quelle est la première chose que vous allez faire en tant que Premier ministre pour lutter contre la pandémie au Kosovo?

Nous prévoyons de commencer à allouer des fonds adéquats pour la vaccination et un programme de priorités concernant les groupes sociaux qui devraient être vaccinés en premier et dans quel ordre, et nous prévoyons de faire vacciner 60% de la population d’ici cette année, en coopération avec l’UE.

Lorsque j’ai quitté mes fonctions le 3 juin de l’année dernière, nous n’avions que 30 décès et le nombre de personnes guéries était trois fois et demie plus élevé que les cas actifs. Depuis que j’ai quitté mes fonctions, nous avons eu plus de quinze cents morts.

Avez-vous discuté d’accepter les vaccins de Serbie comme l’a fait la Macédoine du Nord?

Nous prévoyons de discuter de cette question avec nos partenaires, avec les pays qui nous ont reconnus et en particulier avec [the] UE.

Est-ce un non aux vaccins de Serbie?

Non, nous n’obtiendrons pas de vaccins de Serbie, qui reçoit des vaccins de Russie et de Chine. Tant en termes de valeurs que d’intérêts, notre orientation a toujours été vers l’Occident.

Cela pourrait être considéré comme un moyen de construire des ponts avec Belgrade.

Nous ne voulons pas remplacer l’UE et les États-Unis par des puissances non démocratiques de l’Est car il a été prouvé qu’il n’y a pas de certitude quant à la qualité, d’une part, et d’autre part, il y a toujours des conditions dans la forme des jeux géopolitiques.

Vous avez dit que votre gouvernement demanderait le statut de candidat à l’Union européenne, mais l’UE a répété à plusieurs reprises que l’ascension du Kosovo vers l’UE dépendait de la reprise du dialogue entre Belgrade et Pristina. Envisagez-vous de le redémarrer?

Eh bien, je pense que la Serbie devrait faire face à son propre passé. Ils ont provoqué quatre guerres dans l’ex-Yougoslavie et il semble qu’il n’y ait aucun regret, aucune pénitence, pour cela au sein de l’État à ce sujet. Il est important que la Serbie change sa vision du Kosovo.

Je suis prêt à engager un dialogue où les gens seront les bénéficiaires. Mais je pense qu’il n’est acceptable pour quiconque au Kosovo – bien sûr, y compris moi – d’engager un dialogue où nous sommes censés indemniser l’État de Serbie pour la perte de cet État à l’époque de Milosevic. La Serbie a commis un génocide au Kosovo.

Nous n’avons pas à lire des livres d’histoire ou à écouter nos grands-pères. Nous avons vécu cela. Je pense qu’il est très important d’aborder la question de la justice retardée, refusée et fondée sur le passé afin d’avoir plus de paix, de sécurité, de stabilité et de réconciliation à long terme.

Voulez-vous toujours des excuses complètes, une reconnaissance et des réparations de la part de la Serbie?

Je pense que c’est nécessaire. Qu’est-ce que la Serbie va faire d’autre, essayer de nous attaquer à nouveau? Je pense qu’ils devraient s’éloigner de la Fédération de Russie et de la Chine et qu’ils devraient essayer de le faire aussi vite que possible. Ils doivent se libérer du Kosovo. Nous avons libéré le Kosovo de la Serbie. Je pense que la Serbie doit se libérer du Kosovo.

Comment parvenir à la réconciliation entre les Serbes et les Kosovars au Kosovo?

Pour la réconciliation, avec les Serbes du Kosovo, ce n’est pas nécessaire parce que nous ne nous sommes pas battus avec eux. Nous nous sommes battus contre Belgrade, qui était contre nous et a commis un génocide au printemps 1999 et à cette fin, nous avons besoin que la Serbie affronte son passé, qu’elle se regarde dans le miroir plutôt que de regarder le Kosovo avec des jumelles militaires. Et de reconnaître notre indépendance et de montrer quelques regrets pour les crimes commis par le régime. Je pense que ce dont la Serbie a besoin, c’est d’un Serbe Charles de Gaulle qui dira, tout comme Charles de Gaulle a dit: «La France est grande sans l’Algérie», que la Serbie est grande sans le Kosovo.

Vous avez été décrit comme un nationaliste, même si c’est un nationaliste de gauche, que pensez-vous de ce titre?

Je suis social-démocrate et si vous voyez en moi des traits nationalistes, cela vient de l’histoire du Kosovo et il a un caractère anticolonial et libérateur. Afin d’atteindre l’égalité entre les peuples et les nations et ne pas dominer quelqu’un d’autre. Nous pourrions dire que tous les trois étaient nationalistes – Charles de Gaulle, Marine Le Pen et Franz Fanon, mais si vous mettez ces trois-là dans le même panier, vous pourriez faire une grosse erreur.

Vous avez dit un jour que vous soutiendriez une grande union avec l’Albanie, est-ce toujours le cas?

Nous n’avons toujours pas de loi sur les référendums au Kosovo, mais deux référendums pourraient résoudre ce problème, en Albanie et au Kosovo.

Comment voteriez-vous lors de ce référendum?

Une fois, nous aurions un renforcement de l’État au Kosovo. Une fois que nous pouvons le faire pacifiquement et démocratiquement. Je pense que je voterais oui. Oui.

Avez-vous un message pour l’Europe?

L’Europe doit se réformer elle-même et pas seulement son objectif d’élargissement. Les Balkans occidentaux six et l’UE sont très importants l’un pour l’autre. Et je pense qu’avec les six Balkans occidentaux, l’UE atteindra la congruence avec l’Europe en tant que continent et nous ne devrions jamais l’oublier et ne jamais laisser tomber.