WOODLAND PARK, NJ – Au moins six personnes ont été blessées après qu’une voiture a percuté une foule de manifestants à Manhattan vendredi, selon le département de police de New York.

Le département a confirmé sur les réseaux sociaux que l’enquête est en cours sur l’incident survenu vers 16 heures à l’intersection de Third Avenue et E. 39th Street.

Le service d’incendie de New York a déclaré que six personnes avaient été emmenées en ambulance dans des hôpitaux locaux. La police et les pompiers ont déclaré que les blessures ne semblaient pas mettre la vie en danger.

Une vidéo montre la voiture arrêtée à l’intersection avant d’accélérer dans la zone de la manifestation, où des gens se trouvaient dans la rue. Une autre vidéo montre une personne qui semble être le conducteur en cours de garde à vue.

Les manifestants étaient sur place pour sensibiliser et attirer l’attention sur une grève de la faim en cours des détenus de l’ICE à la prison du comté de Bergen à Hackensack. Des manifestations ont eu lieu à l’extérieur de cet établissement tous les jours pendant environ deux semaines.

Vendredi, une vidéo a émergé d’une altercation entre des manifestants et des officiers du shérif sur River Street. Des images montrent un homme en train d’être arrêté. Un groupe de cinq agents semble repousser l’homme vers le parking, dans les barricades en les faisant tomber. L’homme ne semble pas lutter ou résister alors que quatre officiers le soumettent.

Un porte-parole de la police américaine de l’immigration et des douanes a déclaré le mois dernier que neuf détenus de la prison avaient cessé de manger, mais n’a pas voulu dire pendant combien de temps.

Un détenu sous garde ICE est réputé être en grève de la faim s’il refuse neuf repas consécutifs fournis dans l’établissement. Cela s’applique également même si une personne mange de la nourriture achetée au commissaire pendant cette période, selon les informations sur le site Web de l’ICE.

Les circonstances qui ont poussé la voiture à entrer dans la manifestation n’étaient pas claires. Le pare-brise de la voiture a été brisé par l’impact, les images et la vidéo montrées.

Une participante à la manifestation, Sofia Vickerman, de Denver, Colorado, a déclaré à l’Associated Press que lorsque la voiture a heurté la foule, elle a jeté des gens et un vélo en l’air.

« J’entends des gens crier devant, je regarde derrière moi, la femme est en train de labourer », dit-elle. « Je vois des corps voler. »

Les images publiées en ligne montraient une forte présence policière alors que les autorités bloquaient la zone et qu’une personne était chargée dans une civière.

Contribuer: The Associated Press