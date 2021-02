«  Je vivais en enfer  »: les déclencheurs de COVID poussent certains souffrant de troubles alimentaires à enfin obtenir de l’aide

Lorsque la ville de New York s’est fermée il y a près d’un an pour endiguer la propagation du COVID-19, Stephanie Parker a pensé qu’elle pourrait ne pas survivre. Sa principale préoccupation n’était pas de contracter le coronavirus, mais que son trouble de l’alimentation depuis des décennies pourrait enfin la tuer.

Parker stockait de la nourriture dans son appartement, mais en mangeait rarement. Elle nettoyait de manière obsessionnelle et ne s’autorisait à manger que lorsqu’elle sentait que l’espace était vierge. Même alors, elle trouverait des raisons de se priver.

«J’avais peur que les choses ne soient pas assez propres pour manger. Mes assiettes n’étaient pas assez propres, mes mains n’étaient pas assez propres», a déclaré Parker, qui a également trouvé que la pandémie déclenchait des comportements obsessionnels compulsifs. « J’étais enfermé dans mon appartement, et je vivais en enfer. Je me sentais tellement hors de contrôle. … Je savais que j’allais en mourir. »

Aux États-Unis, 30 millions de personnes seront touchées par un trouble de l’alimentation à un moment donné de leur vie, et la pandémie a créé de profonds défis pour les personnes qui vivent avec elles ou qui s’en remettent, y compris des routines perturbées et un isolement accru. Pour les personnes de couleur comme Parker, il y avait aussi des facteurs de stress supplémentaires cette dernière année liés au traumatisme racial.

Depuis mars 2020, la ligne d’assistance de la National Eating Disorders Association (NEDA) a vu son volume augmenter de 40% par rapport à l’année précédente.

« Je me sentais si seul et j’avais aussi l’impression que je n’allais jamais sortir », a déclaré Parker. « C’était insupportable. »

« Je ne correspondais pas à l’image de ce à quoi ça ressemblait »

Parker, 34 ans, a déclaré que son premier souvenir de son trouble de l’alimentation était à l’âge de 6 ans, lorsque sa mère l’applaudissait pour avoir sauté le petit-déjeuner avant l’école. S’abstenir de manger et même d’eau mériterait les éloges de sa mère.

«Je ne savais pas ce que c’était. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait», a-t-elle déclaré. «Pour être honnête, je pense que je n’ai vraiment compris ce qu’était un trouble de l’alimentation et que c’était quelque chose qui a vraiment eu un impact sur ma vie, il y a un an et demi.

Une partie de la raison pour laquelle il a fallu si longtemps pour l’accepter était parce qu’en tant que femme noire, Parker a déclaré qu’elle n’avait jamais senti qu’elle correspondait au stéréotype d’une personne souffrant d’un trouble de l’alimentation – elle n’était ni blanche ni extrêmement mince.

« Je ne correspondais pas à l’image de ce à quoi ça ressemblait et à quoi je savais que ça ressemblait, » elle triste.

Les troubles de l’alimentation peuvent affecter des personnes de tout âge, origine ethnique, race, sexe, statut socio-économique, capacité ou poids, selon les experts. La recherche montre que les personnes de couleur sont moins susceptibles de recevoir de l’aide pour des troubles de l’alimentation.

« Les critères diagnostiques de l’anorexie, de la boulimie et de l’hyperphagie boulimique sont assez spécifiques. Beaucoup de gens … vivent en dehors de ces distinctions », a déclaré Chelsea Kronengold, responsable des communications chez NEDA. « Mais cela ne signifie pas que leurs problèmes ne sont pas considérés comme des troubles de l’alimentation ou ne sont pas aussi graves. »

Les troubles de l’alimentation se développent dans l’isolement

Parker est enfant unique et ses deux parents sont décédés. Pendant la pandémie, elle n’a pas eu de maison familiale où s’échapper. Elle a fait du télétravail. Elle a arrêté d’aller au yoga et au café. Son monde s’est contracté.

«J’avais l’impression que toute ma vie avait disparu en une semaine», dit-elle.

Les troubles de l’alimentation se développent de manière isolée. Des études montrent que l’isolement augmente l’anxiété, la dépression et d’autres problèmes de santé mentale généralement associés aux troubles de l’alimentation. L’isolement peut également aider les personnes souffrant de troubles de l’alimentation à adopter des comportements qu’elles éviteraient autrement en public.

Pendant la pandémie, les gens ont également échangé des interactions en personne pour plus de temps sur les médias sociaux, qui, selon les experts, sont remplis de contenu déclencheur, tels que des mèmes sur le fait de ne pas vouloir gagner la «quarantaine 15».

Pendant le verrouillage, une escalade des symptômes

Juste avant la pandémie, Parker a admis qu’elle avait un problème grave. Mais au début, elle pensait que la conscience de soi était suffisante, qu’elle pouvait la gérer seule.

Lorsque ses symptômes se sont aggravés pendant le verrouillage, Parker savait qu’elle avait besoin de l’aide d’un professionnel. Elle a commencé une thérapie individuelle et a trouvé un groupe de soutien pour les troubles de l’alimentation spécialement pour les personnes de couleur.

«J’ai vécu toute ma vie dans un monde où je suis considérée comme l’autre et je suis traitée comme l’autre. Et parfois, j’ai l’impression que la seule chose que j’ai vraiment pu contrôler, c’est mon corps,» elle mentionné.

Parker a déclaré que son groupe lui donnait un espace pour parler de l’impact du racisme sur son trouble de l’alimentation, ce qui a été particulièrement utile cet été après la mort de George Floyd.

«Nous pourrions tous partager un lien commun sur la façon dont le racisme a eu un impact sur notre vie, sur la façon dont le racisme a eu un impact sur la vie de notre famille et sur la façon dont les troubles alimentaires sont considérés et traités différemment dans nos communautés spécifiques», a-t-elle déclaré.

La thérapie et le soutien par les pairs mènent à la guérison et au rétablissement

La phase la plus aiguë de la pandémie est peut-être terminée, mais Kronengold a déclaré que la crise présentait toujours des défis.

«Même s’il n’y a pas autant d’incertitude ou de sentiment d’urgence qu’au début de la pandémie, il y a toujours ce sentiment de désespoir quant à l’état du monde, et cela peut s’infiltrer dans le parcours de rétablissement d’un trouble de l’alimentation d’une personne», elle a dit.

Parker a déclaré que la partie la plus difficile de l’année écoulée pour elle avait duré du verrouillage jusqu’en mai. Mais la pandémie, malgré toute sa douleur, l’a également amenée à se rétablir.

« Pendant la plus grande partie de ma vie, je n’ai jamais pu vraiment ressentir le bonheur ou profiter des plaisirs quotidiens. Comme cette chanson géniale, je ne pourrais jamais la ressentir. Je ressentirais juste … un engourdissement », a-t-elle déclaré. « Maintenant, je me sens libéré. ​​Je me sens heureux. »

Au plus fort de la pandémie, la déconnexion du reste du monde a paralysé Parker. Pendant qu’elle guérissait, une connexion renouvelée a été le cadeau.

«Quelques amis m’ont dit:« Avant, j’avais toujours l’impression qu’il y avait un mur entre nous ». Et je n’ai pas ressenti cela, mais je vais les croire sur parole, car nous sommes tellement plus proches que nous ne l’avons jamais été », a-t-elle déclaré. « Je suis en fait capable de laisser entrer les gens. Je ne me cache plus. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des problèmes d’image corporelle ou de problèmes alimentaires, la National Eating Disorders Associationde Une ligne d’assistance téléphonique sans frais et confidentielle est disponible par téléphone ou par SMS au 1-800-931-2237 ou par message click-to-chat à nationaleatingdisorders.org/helpline. Pour les situations de crise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, envoyez «NEDA» au 741-741.

En plus des services d’assistance téléphonique, la National Eating Disorders Association a dressé une liste de ressources COVID-19 gratuites ou à faible coût.

Du 22 au 28 février est la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles de l’alimentation. Apprenez-en davantage et impliquez-vous sur nedawareness.org, et suivez les médias sociaux en utilisant le hashtag de la campagne: #NEDAwareness.